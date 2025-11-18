ผบ.ตร.เผยคดีด.ญ.12 ถูกบังคับค้าประเวณีแดนปลาดิบ ทางการญี่ปุ่นดูแลเหยื่อ-ไต้หวันคุมตัวแม่ ไทยลุยสอบค้ามนุษย์ข้ามชาติ

ผบ.ตร. เผยคืบหน้าเหยื่อเด็กหญิงวัย 12 ถูกบังคับค้าประเวณีแดนปลาดิบ ญี่ปุ่นดูแลเหยื่อ -ไต้หวันคุมแม่เด็ก ไทยเดินหน้าสอบสวนคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ
วันนี้ (18 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าคดีเด็กหญิงอายุ 12 ปี ที่ถูกแม่พาไปทำงานร้านนวดในญี่ปุ่นก่อนถูกบังคับขายบริการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยตำรวจญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือเด็กและจับกุมเจ้าของร้านชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ส่วนแม่เด็กหลบหนีไปไต้หวันและถูกจับกุมแล้วเช่นกัน
ผบ.ตร. ระบุว่า พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ ได้ประสานงานใกล้ชิดกับตำรวจญี่ปุ่นและไต้หวัน ล่าสุดเด็กยังอยู่ในการดูแลของตำรวจญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการซักถามและสอบสวนตามกระบวนการ ก่อนส่งตัวกลับไทยเมื่อทุกขั้นตอนแล้วเสร็จ
ขณะที่ไต้หวันได้ควบคุมตัวแม่เด็กเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของไต้หวัน และอยู่ระหว่างการสอบสวน หากญี่ปุ่นต้องการสอบปากคำเพิ่มเติม จะประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่ไต้หวันต่อไป
ด้านไทยเอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ บก.ปคม. แจ้งความดำเนินคดีกับแม่เด็ก พร้อมสอบสวนเส้นทางการเงิน ความเชื่อมโยงกับเครือญาติ และพฤติการณ์ค้ามนุษย์คู่ขนานกับต่างประเทศ โดยเรื่องนี้ถูกส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาว่าเข้าข่ายคดีนอกราชอาณาจักรหรือไม่
ผบ.ตร. ย้ำว่า แม้ความผิดเกิดขึ้นในญี่ปุ่น แต่ไทยสามารถดำเนินคดีฐานค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาได้ หากมีการส่งตัวกลับมา ส่วนอัตราโทษต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อถูกถามกรณีข้อมูลว่าเด็กเหยื่อถูกบังคับค้าบริการถึง 60 ครั้งต่อเดือน ผบ.ตร. ระบุว่า เป็นข้อมูลที่ต้องรอผลการสอบสวนจากญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นยังไม่เปิดเผยรายละเอียดพฤติการณ์
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เผยอีกว่า พล.ต.อ.ธัชชัย เดินทางประสานงานทั้งญี่ปุ่นและไต้หวันด้วยตนเอง และจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบสถานที่อื่นในญี่ปุ่นที่มีเด็กไทยตกเป็นเหยื่อ มีเพียงกรณีเดียว แต่ทางการญี่ปุ่นกำลังขยายผลต่อเนื่องว่าอาจมีผู้เสียหายรายอื่นหรือไม่
"ตำรวจไทยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งสองประเทศ แต่ไทยยังไม่สามารถสอบปากคำแม่เด็กหรือรับข้อมูลสอบสวนได้ ต้องรอให้ประเทศต้นทางดำเนินกระบวนการให้เสร็จสิ้นก่อน"ผบ.ตร.กล่าวทิ้งท้าย