“ธรรมนัส​” นำประชุมปราบค้ามนุษย์ ​ลั่นกรอบเวลาที่เหลือต้องทำให้เป็นรูปธรรม​

“ธรรมนัส” นำถก ปคม. บอกเป็นวาระแรกและงานใหม่ แต่เป็นเรื่องสำคัญ ชี้ กรอบเวลาที่เหลือต้องทำให้เป็นรูปธรรม
วันนี้ (22 ต.ค.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ปคม. ครั้งที่ 3/2568 โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมด้วย
โดย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวก่อนการประชุม ว่า จากที่ตนเองได้รับมอบหมายรับผิดชอบกำกับดูแล สิ่งที่เรากำลังจะทำในกรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ จะต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ กรรมการทุกคนที่เห็นๆ ส่วนใหญ่ ก็เป็นพี่น้องที่รู้จักกันมานาน และน่าจะทำงานไปด้วยกัน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามที่นายกรัฐมนตรีได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ทั้งเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งวันนี้เป็นวาระแรกและเป็นงานใหม่ ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยจิตใจที่มั่นคงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับสังคม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ ว่า ในวันนี้จะขอฟังในที่ประชุมก่อน เพราะเป็นงานใหม่สำหรับตนต้องขอฟังคณะกรรมการชุดเก่า และมติที่คณะกรรมการชุดที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ได้ทำเอาไว้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีแนวทางการปราบปรามค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเวลาตนทำงานตนทำอย่างเอาจริงเอาจังในกรอบระยะเวลาสั้นๆ จะทำให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นรูปธรรม
เมื่อถามว่า มีประเด็นใดที่จะทำเป็นกรณีเร่งด่วนหรือไม่ รองนายกฯ กล่าวย้ำว่า ขอรอฟังที่ประชุมก่อน
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายคนคาดหวังอยากให้ไทยดำเนินการเรื่องนี้คล้ายกับที่เกาหลีที่เร่งช่วยเหลือเหยื่อสแกมเมอร์ออกมาทันที ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อันนี้เป็นวาระสำคัญที่คาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุม