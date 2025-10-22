xs
“ธรรมนัส​” นำประชุมปราบค้ามนุษย์ ​ลั่นกรอบเวลาที่เหลือต้องทำให้เป็นรูปธรรม​

“ธรรมนัส​” นำถก​ ปคม. บอก​เป็นวาระแรกและงานใหม่ แต่เป็นเรื่องสำคัญ​ ชี้​ กรอบเวลาที่เหลือต้องทำให้เป็นรูปธรรม​

วันนี้ (22 ต.ค.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า​ รองนายก​รัฐมนตรี​ และ​รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ปคม. ครั้งที่ 3/2568 โดยมี​ นายอัครา​ พรหม​เผ่า​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ร่วมการประชุมด้วย

โดย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวก่อนการประชุม ว่า จากที่ตนเองได้รับมอบหมายรับผิดชอบกำกับดูแล สิ่งที่เรากำลังจะทำในกรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ จะต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ​ กรรมการทุกคนที่เห็นๆ ส่วนใหญ่​ ก็เป็นพี่น้องที่รู้จักกันมานาน และน่าจะทำงานไปด้วยกัน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามที่นายกรัฐมนตรีได้วางไว้​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา​ ทั้งเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์​ ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ​ ซึ่งวันนี้เป็นวาระแรกและเป็นงานใหม่ ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยจิตใจที่มั่นคงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับสังคม


ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ ว่า ในวันนี้จะขอฟังในที่ประชุมก่อน เพราะเป็นงานใหม่สำหรับตนต้องขอฟังคณะกรรมการชุดเก่า และมติที่คณะกรรมการชุดที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ได้ทำเอาไว้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีแนวทางการปราบปรามค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเวลาตนทำงานตนทำอย่างเอาจริงเอาจังในกรอบระยะเวลาสั้นๆ จะทำให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นรูปธรรม

เมื่อถามว่า มีประเด็นใดที่จะทำเป็นกรณีเร่งด่วนหรือไม่ รองนายกฯ กล่าวย้ำว่า ขอรอฟังที่ประชุมก่อน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายคนคาดหวังอยากให้ไทยดำเนินการเรื่องนี้คล้ายกับที่เกาหลีที่เร่งช่วยเหลือเหยื่อสแกมเมอร์ออกมาทันที ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อันนี้เป็นวาระสำคัญที่คาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุม



