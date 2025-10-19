ตร.ประสานทางการเมียนมายืนยันข่าวนางแบบเบลารุสโดนลวงมาไทย ถูกหลอกข้ามไปทำสแกมเมอร์ ก่อนถูกฆ่า

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางแบบเบลารุส อ้างถูกล่อลวงเข้าแก๊งสแกมเมอร์ ก่อนถูกฆาตกรรม
วันนี้ (19 ต.ค.) พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ (ผบก.ตท.) ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อต่างประเทศรายงานเรื่องนางแบบชาวเบลารุส อ้างว่าถูกหลอกลวงให้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำงานเป็นนางแบบ แต่กลับถูกหลอกลวงบังคับทำงานเป็นสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมา แล้วถูกฆาตกรรมในเวลาต่อมา ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังตรวจสอบและดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การหลอกลวงชาวไทยและชาวต่างชาติไปทำงานในขบวนการหลอกลวงออนไลน์ หรือองค์กรอาชญากรรมอื่น ๆ ในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
พล.ต.ต.จุรภัทร์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงตามข่าว อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศ และทางการเมียนมา เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล สนับสนุนการสืบสวนหาความจริง เสริมสร้างมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามพรมแดน
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวย้ำว่า ขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวัง เมื่อได้รับข้อเสนอการทำงานจากแหล่งที่มาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในต่างประเทศโดยไม่มีการตรวจสอบเอกสารหรือความถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่พบเห็นหรือสงสัยว่าอาจมีการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าว รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังคงมุ่งมั่นในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และจะรายงานความคืบหน้าของคดีนี้ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป