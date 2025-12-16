ไม่รอด! ศาลสั่งจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา "จิรัฏฐ์" อดีต สส.พรรคส้ม ใช้ใบ สด.43 ปลอม

ศาลอาญาสั่งจำคุก 2 ปี "จิรัฏฐ์" อดีต สส. ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน โดยไม่รอลงอาญา ปมใช้ใบเกณฑ์ทหารปลอม หรือ สด.43 ปลอม รอลุ้นประกันตัว
เมื่อเวลา 09.45 น.วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่ห้องพิจารณา 910 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี ปลอมใบสด.43 หมายเลขดำอทย.155/2567 ที่อัยการสำนักงานคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายจิรัฏฐ์ หรือนวรินทร์ ทองสุวรรณ์ อดีตส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นจำเลยในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ
กรณีนายจิรัฏฐ์ จำเลย แสดงใบผ่านเกณฑ์ทหารหรือใบสด.43 ปลอม แล้วนำมาเผยแพร่ในโซเชียลโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีเกิดข้อสงสัยการได้มาซึ่งใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือใบ สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ ว่า อาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ ต่อมา พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญเข้าแจ้งความดำเนินคดี นายจิรัฏฐ์ ที่สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมฯ
จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
สำหรับคดีนี้มีพยานโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน 6 ปากเข้าเบิกความ ขณะที่จำเลยมีนายจิรัฏฐ์ เป็นพยานเบิกความต่อสู้คดีพียงปากเดียว
ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานที่ทั้งสอฃฝ่ายนำสืบหักล้างเห็นว่า พยานโจทก์มีนายทหารจากกรมพระธรรมนูญ เข้าเบิกความยืนยันว่าการผ่านการเกณฑ์ทหารมีรายละเอียดในเล่มต้นฉบับ ซึ่งบันทึกไว้ว่าจำเลยขาดการเกณฑ์ทหารซึ่งระบบการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีระเบียบ เนื่องจากจำเลยขอผ่อนผันระหว่างการเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างปี 2552-2555 มาโดนตลอด ทางสัสดีอำเภอบางปะกงได้ออกหมายเรียกให้จำเลยเข้าคัดเลือกทหารในปี 2555 แต่จำเลยหลีกเลี่ยงไม่เข้ามาคัดเลือกหารเกณฑ์ทหาร และศาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำพิพากษาจำคุกจำเลย 1 เดือน รอลงอาญา เนื่องจากจำเลยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร อย่างไรก็ตามใบผ่านเกณฑ์ทหารที่จำเลยอ้างและนำไปแสดงในรายการ The politic ของมติชนทีวี อัยการโจทก์ไม่นำสืบให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ทำเอกสารราชการปลอม (ใบสด.43) ให้จำเลย ส่วนที่จำเลยไม่นำเอกสารผ่านเกณฑ์ทหารต้นฉบับมาแสดง และไม่มีพยานเข้ามาเบิกความสนับสนุนโดยที่จำเลยรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินแต่อย่างใด จำเลยซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงอยู่ในกรรมาธิการทหารของสภาผู้แทนราษฎร ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าความจริงเป็นอย่างไร อีกทั้งจำเลยไม่มีพยานเข้ามาเบิกความสนับสนุน พยานโจทก์ล้วนเบิกความไปตามจริง ไม่ได้ปรักปรำหรือกลั่นแกล้งจำเลยให้ต้องรับโทษ
การกระทำของจำเลยทำให้กระทรวงกลาโหม ประชาชนได้รับผลกระทบ รวมทั้งกระทบความมั่นคงของชาติ เห็นว่าจำเลยมีเจตนาใช้เอกสารราชการปลอมและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นความผิดกรรมเดียวฐานให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานใช้เอกสารราชปลอม พิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนข้อหาอื่นให้ยก
ด้านทนายความของนายจิรัฏฐ์ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล