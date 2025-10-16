ศาลสืบพยานนัดแรก "ส.ส.จิรัฏฐ์" ใช้ สด.43 ปลอม วันพรุ่งนี้

ศาลนัดสืบพยานนัดแรก คดี "จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ" สส.พรรคประชาชน ปลอมแปลงใบ สด.43 เวลา 09.00 น.วันพรุ่งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันพรุ่งนี้ (17 ต.ค.68) เวลา 09.00 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กำหนดนัดสืบพยานนัดแรก คดีนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีเกิดกรณีข้อสงสัยการได้มาซึ่งใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือใบ สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา เมื่อครั้งสังกัดพรรคก้าวไกล ว่า อาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ
สำหรับใบ สด.43 ของชายไทยที่ถูกต้องสังเกตได้จากมีลายเซ็นจากคณะกรรมการตรวจเลือกครบทั้ง 5 คนและรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น รวมถึงต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งหากไม่ครบตามองค์ประกอบนี้ ก็จะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้
พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ในขณะนั้น จึงได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญ เข้าแจ้งความดำเนินคดี นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล (พรรคประชาชน) ที่ สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอม