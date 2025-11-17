"15 โรค" ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร

โรคที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารเดิมมี 12 โรคดังนี้
1.โรคของระบบหายใจ เช่น หอบหืด
2.โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
3.โรคหรือความผิดปกติของตา
4.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
5.โรคของหัวใจและหลอดเลือด
6.โรคหรือความผิดปกติของหู
7.โรคทางประสาทวิทยา
8.โรคทางจิตเวช
9.โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม
10.โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และ กล้ามเนื้อ
11.โรคติดเชื้อ
12.โรคอื่น ๆ เช่น กะเทย มะเร็ง ตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง
คนเผือก โรคลูปัสอิธิมาโตซัส กายแข็ง และรูปวิปริตต่างๆ
.
เมื่อช่วงวันที่ 8 ธ.ค 2566 ที่ประชุมสภากลาโหมเห็นชอบ
ร่างพ.ร.บ.ออกตามความ ร่าง พ.ร.บ.การรับราชการทหาร พ.ศ.2497
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 3 กลุ่มโรค จากเดิม 12 เป็น 15 โรค
.
โรคที่เพิ่มมา 3 โรคมีดังนี้
1.โรคตุ่มน้ำพอง
2.โรคลำไส้พองแต่กำเนิด
3.โรคพร่องเอนไซม์ G6PD
.
ให้เป็นความรู้ไว้สำหรับคนที่มี โรค เหล่านี้
เวลาไปเกณฑ์ทหารจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองได้
แต่ต้องไปให้หมอในโรงพยาบาลที่ทางกลาโหมรับรอง
เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ก่อนนะครับ
.
ส่วนคนที่เป็นหอบหืดนั้นอยู่ในกลุ่มที่เข้าข่ายละเว้นการเกณฑ์ทหาร
และกลุ่มนี้ควรจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ซึ่งจะช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นและสุขภาพก็ดีขึ้นตามลำดับ