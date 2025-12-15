ตร.จราจรโครงการพระราชดำริเปิดทางนำทหาร-ตชด.แนวหน้าบาดเจ็บ ส่ง รพ.พระมงกุฏฯ-รพ.ตำรวจ

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เร่งอำนวยความสะดวกจราจร เปิดทางนำทหารและตชด.ที่บาดเจ็บจากแนวหน้า ส่งโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ และโรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้ (15 ธ.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศจร.ตร.) เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกทั้งในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และพื้นที่อื่นที่มีการร้องขอ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ที่ให้ตำรวจยกระดับดูแลความปลอดภัยตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังทุกมิติ รวมทั้งการอพยพลำเลียง ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร
ล่าสุดวันนี้ เวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร, พ.ต.อ.โรจนินทร์ ทองใบ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และ พ.ต.อ.ประทีป ศรีหรั่งไพโรจน์ ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร นำกำลังชุดเคลื่อนที่เร็ว เปิดทางการจราจรเพื่อภารกิจลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา จำนวน 4 นาย จากโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยได้รับแจ้งขอรับการสนับสนุนตำรวจจราจรโครงการราชดำริ เคลื่อนย้ายทหารบาดเจ็บจากแนวหน้า จากสนามบิน กองบิน 6 ดอนเมือง (บน.6) ต้องการนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ จึงเร่งเข้าสนับสนุนสนามบิน บน.6 ก่อนอำนวยความสะดวกจราจรเปิดทางนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
อีกราย เวลา 12.50 น. ได้รับแจ้งขอสนับสนุนตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เคลื่อนย้าย ส.ต.อ.อภินันท์ ลาโพธิ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ต้องการนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจึงเร่งเข้าสนับสนุนพร้อมเคลื่อนย้าย ก่อนอำนวยความสะดวกเปิดทางนำส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เรียบร้อย โดยมี พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ มารับและตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตนเอง
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ได้กำชับให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ และตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เตรียมพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกนำส่งกำลังพลผู้กล้าจากแนวหน้า เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนและปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง