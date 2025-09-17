ตร.ทำภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่ 140 จากโคราชถึงมือแพทย์ศิริราชทันเวลา

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ร่วมกับตำรวจหลายหน่วยงายทำภารกิจส่งหัวใจดวงที่ 140 จากนครราชสีมาถึงมือแพทย์ศิริราชทันเวลา
วันนี้ (17 ก.ย.) มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยุโครงการพระราชดำริ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานการแพทย์ว่ามีอวัยวะหัวใจจากจังหวัดนครราชสีมา ต้องนำส่งโรงพยาบาลศิริราชเพื่อทำการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอคอยการรักษา โดยเป็นหัวใจดวงที่ 140 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมสนับสนุนการลำเลียง
ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านเวลา เนื่องจากการเก็บรักษาหัวใจสามารถทำได้เพียง 4 ชั่วโมงนับจากการนำออกจากร่างผู้บริจาค ดังนั้น การเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่กรุงเทพมหานครจึงต้องอาศัยการประสานงานที่รวดเร็วและแม่นยำ
สำหรับการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจรทุกหน่วย ทั้งในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรต่างๆในเส้นทาง ตำรวจทางด่วน และตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ได้เข้าประจำจุดสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งปรับสัญญาณไฟให้ต่อเนื่องตลอดเส้นทาง ขณะเดียวกัน ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่างร่วมใจกันหลีกทาง เพื่อให้รถพยาบาลสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ผลการปฏิบัติปรากฏว่า รถพยาบาลเดินทางถึงโรงพยาบาลศิริราชภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง 13 นาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เวลาที่ปลอดภัยตามข้อกำหนดของการแพทย์ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์
ในการนี้ พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา (ผบช.ศ.) เปิดเผยว่า “หัวใจดวงนี้ไม่ใช่เพียงอวัยวะ หากแต่คือชีวิตใหม่ที่ตำรวจและประชาชนช่วยกันส่งต่อ” ขณะที่ พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่ให้ความร่วมมือ พร้อมย้ำว่า “ภารกิจหัวใจดวงที่ 140 สะท้อนให้เห็นว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายคือพลังสำคัญที่ทำให้การแข่งกับเวลาสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์”
ดังนั้น ภารกิจครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการลำเลียงอวัยวะ แต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่า ความร่วมมือจากตำรวจและประชาชนทุกภาคส่วน สามารถสร้างปาฏิหาริย์บนท้องถนน และช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้จริง