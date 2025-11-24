มทภ. 2 เยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บต่องเนื่องและอย่างใกล้ชิด เปรียบ พลังอำนาจของกองทัพ หมายถึง กำลังพลทุกนาย

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.68 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน โดยได้พูดคุยสอบถามอาการและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งรับฟังความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆของกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลและหน่วยต้นสังกัดของกำลังพล ให้ดูแลด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการ และความเป็นอยู่ของกำลังพลอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ฟื้นตัวกลับสู่ปกติได้โดยเร็วที่สุด
การเยี่ยมครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความห่วงใยของแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มีต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติ และเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง “พลังอำนาจของกองทัพ หมายถึง กำลังพลทุกนาย“พล.ท.วีระยุทธ กล่าว