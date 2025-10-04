"รพ.ราชวิถี" แจงไม่มีเหตุเพลิงไหม้ใดๆ ในโรงพยาบาล ยังเปิดให้บริการผู้ป่วยตามปกติ

วันนี้(24 ต.ค.) เมื่อเวลา 21.06 น.เฟซบุ๊กเพจ "กรมการแพทย์" เผยแพร่ประกาศจากโรงพยาบาลราชวิถี ว่า
ประกาศ ... ชี้แจงความเข้าใจผิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลวิถี จากที่ปรากฎเป็นข่าวพบเหตุไฟไหม้ที่โรงพยาบาลราชวิถีในสื่อออนไลน์นั้น ทางโรงพยาบาลราชวิถีขอยืนยันว่า ได้มีการตรวจสอบอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลราชวิถีแล้วไม่พบเหตุไฟไหม้ใดๆ มีการเปิดให้บริการผู้ป่วยตามปกติ จึงขอความร่วมมือในการไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่ข่าวที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้4 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา เวลา 18.44 น. ที่ผ่านมา เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ ซึ่งอยู่บนถนนราชวิถีเช่นเดียวกัน โดยเพลิงได้ลุกไหม้ภายในอาคารนักศึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้นสำหรับใช้เป็นสถานที่เรียนและกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ ไม่มีผู้ป่วยพักรักษาตัวหรือบุคลากรติดค้างภายใน ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว เบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่าความเสียหายจำกัดอยู่ที่ชั้น 5 ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุหลัก โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากเหตุเกิดในตึกแยกต่างหาก