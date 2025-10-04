เพลิงไหม้ตึก นศ.แพทย์ รพ.ราชวิถี ไม่มีผู้ติดค้าง คุมเพลิงได้แล้ว

เมื่อเวลา 18.50 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารภายในโรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น มีกลุ่มควันจำนวนมาก เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคาร
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นมีกลุ่มควันจำนวนมากบริเวณชั้นที่ 5 เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการภายในอาคาร ซึ่งเป็นตึกนักศึกษาแพทย์ ไม่มีผู้ป่วย
ชุดปฏิบัติการภายในอาคารจำนวน 2 ชุด พร้อมชุดจับความร้อน ได้เข้าภายในอาคารเนื่องจากมีกลุ่มควันจำนวนมาก ก่อนเร่งดำเนินการระบายควัน
ล่าสุด สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว