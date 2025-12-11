“นายกแจ็ส”สร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัว “พลทหารวายุ” วีรบุรุษผู้กล้า พลีชีพบนเนิน 225 ปราสาทตาควาย

“นายกแจ็ส” รวมคนปทุมฯ สานฝันสร้างบ้านใหม่มอบให้แม่ พลทหารวายุ วีรบุรุษผู้กล้า พลีชีพรักษาแผ่นดิน เหตุไทยปะทะ-กัมพูชา เนิน 225 ปราสาทตาควาย
วันนี้( 11 ธ.ค.)เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายสัญชาติ คุระนันท์สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.คลองหลวง นายประเทือง กันธสมาส วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ บ้านเลขที่61/139 หมู่ 16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านของพลทหาร วายุ ขวัญเสือ อายุ 20 ปี สังกัด ร.31 พัน 3 ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจุดปะทะ เนิน 225 ปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และได้เสียชีวิตใจเวลาต่อมา ทางด้านนายประสิทธิ์ ขวัญเสือ อายุ 52 ปี พ่อของพลทหารวายุ ได้พา พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เดินดูบ้านที่กำลังต่อเติมและบอกว่าบ้านหลังนี้ลูกชายมีความตั้งใจที่จะต่อเติมให้ใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะให้พ่อแม่และยายได้อยู่อาศัยและกำลังก่อสร้างตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งในการปะทะกันครั้งก่อน ลูกชายก็ได้รับบาดเจ็บ และได้เงินสนับสนุนเยียวยา มาก้อนหนึ่ง ลูกชายก็นำเงินมาให้ พ่อกับแม่ เพื่อทำบ้านทั้งหมด จนกระทั้ง การปะทะครั้งนี่ ลูกชายก็มาเสียชีวิตที่จุดปะทะ เนิน 225 ปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ทำให้บ้านที่ลูกชายตั้งใจจะสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
โดย นางสาวยุพิน ทับทอง อายุ 43 ปี แม่ของพลทหารวายุ เปิดเผยว่า ลูกชายเป็นเสาหลักของบ้าน คอยดูแลครับครัวมาโดยตลอด เป็นห่วงพ่อแม่ มาก ถ้าหากรู้ว่า ตนเองมีอาการไม่สบาย ก็จะเป็นคนทำสิ่งต่างๆ ให้ มาโดยตลอด ถึงครอบครั้วเราจะไม่มีเงิน แต่เราก็มีความสุข บ้านหลังนี้ หวังเอาไว้ให้เป็นที่พักพิง ของครอบครัว อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ตนเองก็อยากจะทำบ้านให้แล้วเสร็จตามความประสงค์ของลูกชาย
ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ในวันนี้ ตนเอง พร้อม ส.อบจ.ในพื้นที่ และ กองช่าง เข้ามาดู หน้างาน ซึ่งเป็นบ้านของ พลทหาร วายุ ขวัญเสือ ที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ในลักษณะกำลังต่อเติม ที่ดินก็เป็นพื้นที่เช่ากับทางวัดขนาด100.ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือตัวบ้านเดิมที่มีขนาด 2 ชั้น ได้ดำเนินการปรับปรุงทั้ง 2 ชั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ผนัง ฝ้าเพดาน ห้องต่างๆ เนื่องจาก จุดที่บ้านหลังนี้อยู่เป็นจุดแอ่งกระทะ เวลาฝนตกจะทำให้น้ำท่วมเข้ามาในบ้าน อีกส่วนหนึ่งคือบริเวนด้านข้างบ้านพลทหาร วายุ ได้ต่อเติมออกมาเป็นห้องนอนส่วตัวแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ มีเพียงการก่อกำแพง และ ปูพื้นปูนเท่านั้นซึ่งวันนี้ ก็ได้ให้ทาง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้ามาดูด้วย จึงเห็นว่าบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะที่ปลูกขึ้นมาแล้วค่อยๆต่อเติม ตามกำลังทรัพย์หลายครั้ง วัสดุบางอย่าง คุณภาพไม่เต็ม 100 ซึ่งอาจจะไม่ได้มาตรฐาน หาก ฝืนสร้างต่อไปอาจจะเป็นอันตรายได้ ตนเองจึงตัดสินใจและแจ้งทางแม่ของพลทหารวายุ ไปแล้วว่าจะรื้อสร้างใหม่ ทั้งนี้ มูลนิธิ มงคล-จงกลธูป กระจ่าง และชมรมถ้ำเสือ เป็นแม่งานการดำเนินการเข้ามาดูแล ร่วมกับพี่น้องประชาชนปทุมธานีจะรับผิดชอบบ้านหลังนี้ให้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามปนิธานของ พลทหาร วายุ ที่ตั้งเอาไว้ เราจะรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน ระหว่างก่อสร้างจะ