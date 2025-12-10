ปิดเกมเร็ว! "เรวัช" แนะทิ้งบอมบ์บ้าน "ฮุน เซน" สงครามโลก "ฮิตเลอร์" ตายทุกอย่างจบ

MGR Online-อดีต ผบช.ปส.แนะกองทัพตัดสินใจ ทิ้งบอมบ์ใส่บ้าน "ฮุน เซน" หากสั่งฝูงโดรนโจมตีบ้านเรือนประชาชน ปล่อยไว้เป็นหอกข้างแคร่ เหมือนสงครามโลก "ฮิตเลอร์" ตายทุกอย่างจบ
วันนี้ (10 ธ.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวว่า สถานการณ์สู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชา รอบนี้คาดว่าใช้เวลา 10 วัน แล้วถ้า ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา สั่งการให้กองทัพโดรนบินเข้ามาบอมบ์สนามบิน หรือบ้านเรือนประชาชนคนไทย ผบ.ทอ.ต้องตัดสินใจทิ้งระเบิดใส่บ้าน ฮุน เซน ในกรุงพนมเปญ เพราะคนสั่งการอยู่ที่นั้น ทิ้งเพื่อให้สงครามสงบ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเผด็จการนาซีเยอรมนี ตายทุกอย่างจบ ฮุน เซน ไม่ตายมันไม่จบ ก็เป็นหอกข้างแคร่อยู่อย่างนี้
"ผมว่าท่านต้องตัดสินใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ก็ไม่ขัดข้อง ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทุกคนไม่ขัดข้อง ตอบโต้ให้เต็มที่ เราไม่ได้ก้าวร้าวไปยึดดินแดนกัมพูชา ฉะนั้นต้องจัดการ ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา คนสั่งการ" อดีต ผบช.ปส.กล่าว