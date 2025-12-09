นายกฯเสียงเครือลั่นต้องชดใช้ทหารไทยพลีชีพ ชูวีรบุรุษชาติดูแลครอบครัวดีที่สุด เมิน “ฮุน เซน” ยกระดับโต้

“อนุทิน” เสียงเครือทหารไทยสละชีวิต ลั่นต้องมีการชดใช้ๆรับผิดชอบ เชิดชูเป็นวีรบุรุษประเทศ ยัน ดูแลครอบครัวดีที่สุด เมิน “ฮุน เซน” โพสต์ ยกระดับตอบโต้
วันนี้ (9ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.52 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีทหารเสียชีวิตจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เราต้องดูแล เพราะถือว่าเป็นวีรชน วีรบุรุษ ที่ปกป้องประเทศ เอาชีวิตเข้าปกป้องประเทศ ก็ต้องยกย่องสรรเสริญ ดูแลครอบครัวของเขาให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา สั่งยกระดับการตอบโต้ เป็นเหตุทำให้ทหารไทยเริ่มเสียชีวิต นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่พูดถึงคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เพราะนี่คือประเทศไทย พร้อมย้ำว่า จะดูแลคนไทยอย่างเต็มที่ และปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ นายอนุทิน นิ่งไปสักพัก แล้วพูดด้วยเสียงสั่นเครือ ว่า การสูญเสียทหาร สูญเสียคนไทย ในช่วงที่พวกเขาต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศ ก็ถือเป็นต้นทุน ที่ต้องมีการชดใช้ และรับผิดชอบ