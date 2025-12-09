xs
xsm
sm
md
lg

ชาวสวนมะพร้าวเฮ “ธรรมนัส”แก้ปัญหาราคา มะพร้าวตกต่ำ สั่งผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ ประสานจีนรับซื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งสอบราคามะพร้าวตกต่ำ ผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ชาวสวนเฮประสานจีนรับวื้อ 6 บาทต่อลูก

วันที่ 9 ธ.ค.68 ศูนย์เฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ( ฉก.พญานาคราช) เปิดเผยว่า เมื่อวันที 21 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ แปลง “ราชบุรีโมเดล” หมู่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง

นำทีมเปิดปฏิบัติการ “Kick off ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน” และได้สั่งการ พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ผอ.ฉก.พญานาคราช สืบสวน หาข้อเท็จกรณี นายกสมาคมมะพร้าว น้ำหอมไทยและกลุ่มเกษตรกรได้ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี ณ ศาลากลาง จ.ราชบุรี โดยกลุ่มฯต้องการให้ภาครัฐช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำต่อเนื่องอย่างผิดปกติ ราคามะพร้าวหน้าสวนเหลือ 2 บาท ต่อลูก ซึ่งสร้างความเดือนร้อนต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ใน จังหวัดราชบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผอ.ฉก.พญานาคราช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ฉก.พญานาคราช ได้ลงพื้นที่ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 22 ต่อเนื่องถึง วันที่ 29 พ.ย.68 โดยทราบข้อเท็จจริงจากเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมว่าค่าดูแลบริหารจัดการสวนต้นทุนเฉลี่ย 4 บาทต่อลูก แต่ห้วงเดือน ก.ค.ถึง พ.ย.68 ล้ง(โรงคัดบรรจุมะพร้าว) ประกาศรับราคาซื้อมะพร้าวหน้าสวน 2 บาทต่อลูกทำให้ขาดทุน 2 บาทต่อ ลูกมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน ส่งผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปํญหาให้ ได้ราคามะพร้าวหน้าสวน ขั้นต่ำ 5 บาทต่อลูก

ต่อมา พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผอ.ฉก.พญานาคราช ได้ประสาน ขอความร่วมมือจาก ล้งและบริษัทส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไปตลาดจีน ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ ซึ่งทางล้งและบริษัทส่งออก รับทราบปัญหาและให้ความร่วมมือ กระทั่งเมื่อต้น 8 ธ.ค.68 ราคารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนปรับขึ้น 6 บาทต่อลูก ทำให้เกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ราคาตามที่เรียกร้องและไม่ขาดทุน เป็นการยุติสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ และได้แก้ไขปัญหาตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง











ชาวสวนมะพร้าวเฮ “ธรรมนัส”แก้ปัญหาราคา มะพร้าวตกต่ำ สั่งผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ ประสานจีนรับซื้อ
ชาวสวนมะพร้าวเฮ “ธรรมนัส”แก้ปัญหาราคา มะพร้าวตกต่ำ สั่งผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ ประสานจีนรับซื้อ
ชาวสวนมะพร้าวเฮ “ธรรมนัส”แก้ปัญหาราคา มะพร้าวตกต่ำ สั่งผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ ประสานจีนรับซื้อ
ชาวสวนมะพร้าวเฮ “ธรรมนัส”แก้ปัญหาราคา มะพร้าวตกต่ำ สั่งผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ ประสานจีนรับซื้อ
ชาวสวนมะพร้าวเฮ “ธรรมนัส”แก้ปัญหาราคา มะพร้าวตกต่ำ สั่งผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ ประสานจีนรับซื้อ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น