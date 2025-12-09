ชาวสวนมะพร้าวเฮ “ธรรมนัส”แก้ปัญหาราคา มะพร้าวตกต่ำ สั่งผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ ประสานจีนรับซื้อ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งสอบราคามะพร้าวตกต่ำ ผอ.ฉก.พญานาคราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ชาวสวนเฮประสานจีนรับวื้อ 6 บาทต่อลูก
วันที่ 9 ธ.ค.68 ศูนย์เฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ( ฉก.พญานาคราช) เปิดเผยว่า เมื่อวันที 21 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ แปลง “ราชบุรีโมเดล” หมู่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
นำทีมเปิดปฏิบัติการ “Kick off ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน” และได้สั่งการ พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ผอ.ฉก.พญานาคราช สืบสวน หาข้อเท็จกรณี นายกสมาคมมะพร้าว น้ำหอมไทยและกลุ่มเกษตรกรได้ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี ณ ศาลากลาง จ.ราชบุรี โดยกลุ่มฯต้องการให้ภาครัฐช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำต่อเนื่องอย่างผิดปกติ ราคามะพร้าวหน้าสวนเหลือ 2 บาท ต่อลูก ซึ่งสร้างความเดือนร้อนต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ใน จังหวัดราชบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผอ.ฉก.พญานาคราช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ฉก.พญานาคราช ได้ลงพื้นที่ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 22 ต่อเนื่องถึง วันที่ 29 พ.ย.68 โดยทราบข้อเท็จจริงจากเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมว่าค่าดูแลบริหารจัดการสวนต้นทุนเฉลี่ย 4 บาทต่อลูก แต่ห้วงเดือน ก.ค.ถึง พ.ย.68 ล้ง(โรงคัดบรรจุมะพร้าว) ประกาศรับราคาซื้อมะพร้าวหน้าสวน 2 บาทต่อลูกทำให้ขาดทุน 2 บาทต่อ ลูกมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน ส่งผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปํญหาให้ ได้ราคามะพร้าวหน้าสวน ขั้นต่ำ 5 บาทต่อลูก
ต่อมา พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผอ.ฉก.พญานาคราช ได้ประสาน ขอความร่วมมือจาก ล้งและบริษัทส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไปตลาดจีน ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ ซึ่งทางล้งและบริษัทส่งออก รับทราบปัญหาและให้ความร่วมมือ กระทั่งเมื่อต้น 8 ธ.ค.68 ราคารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนปรับขึ้น 6 บาทต่อลูก ทำให้เกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ราคาตามที่เรียกร้องและไม่ขาดทุน เป็นการยุติสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ และได้แก้ไขปัญหาตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง