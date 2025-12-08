ป.ป.ช.ฟัน 'จิรพงษ์" ว่าที่ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ถือครองที่ดิน สปก. 4-01 ตราด กว่า 49 ไร่

ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 'จิรพงษ์" ว่าที่ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปมถือครองที่ ดินสปก. 4-01 ตราด กว่า 49 ไร่
วันนี้( 8 ธ.ค. )นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีถือครองที่ดินตามหลักฐานหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ข) เลขที่ 2443 แปลงเลขที่ 2 กลุ่มที่ 2052 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เนื้อที่ประมาณ 49-1-59 ไร่
ซึ่งจากการไต่สวนปรากฏว่า นายจิรพงษ์ ได้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ข) เลขที่ 2443 แปลงเลขที่ 2 กลุ่มที่ 2052 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เนื้อที่ประมาณ 49-1-59 ไร่ ออกให้ ณ วันที่ 4 ก.ค. 2544 และภายหลังจากที่นายจิรพงษ์ได้รับเลือกเป็น สส. และเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้ว นายจิรพงษ์ ก็ยังคงยึดถือ ครอบครอง และแสวงหาประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวเพื่อปลูกต้นและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นยางพาราเรื่อยมา ทั้งที่ทราบดีว่าคุณสมบัติในการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นหมดสิ้นไป เนื่องจากตนไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีรายได้ประจำจากเงินเดือนและค่าตอบแทนเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้ว
การที่นายจิรพงษ์ เพิกเฉยไม่แจ้งสละสิทธิการครอบครองที่ดิน หรือส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวคืนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงมิให้ที่ดินที่ตนครอบครองเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อนำที่ดินไปจัดสรรให้กับเกษตรกรหรือผู้มีสิทธิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองและเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์การดำรงตำแหน่งสส.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติชี้มูลความผิดนายจิรพงษ์ กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 17 ประกอบข้อ 3 และข้อ 27 วรรคหนึ่งและวรรคสอง พร้อมเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นายจิรพงษ์ ได้ไปร่วมงาน รวมพลคนอสม . บางศรีเมืองพบเพื่อไทย พร้อมกับนายสมศักดิ์เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเปิดตัว ลงสมัคร สส.เขต 2 นนทบุรี ที่วัดสลักใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี