“ธรรมนัส” ลุยหนัก! ปิดป้ายเตือน–ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. แปลงใหญ่ เดินหน้าปฏิรูปครบ 27 จังหวัด

ราชบุรี - รองนายกฯ ธรรมนัส เปิดปฏิบัติการ “Kick Off” ราชบุรีโมเดล เดินเครื่องตรวจสอบ–ยึดคืนที่ดินถือครองผิดกฎหมาย ล้มปาล์มรุกพื้นที่ ส.ป.ก. ชูเป้าจัดสรรใหม่ให้เกษตรกรผู้ยากไร้กว่า 800 ราย พร้อมขยายผลทั่วประเทศ
วันนี้ (21 พ.ย. ) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ แปลง “ราชบุรีโมเดล” หมู่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง เพื่อเปิดปฏิบัติการ “Kick Off ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน” พร้อมปิดป้ายประกาศเตือนผู้ครอบครองผิดกฎหมาย และเริ่มขั้นตอนยึดคืน เพื่อนำพื้นที่กลับมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นางสาวสุมิตรา วัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี น.ส.ธิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รวมถึง ส.ส.ราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์อย่างคับคั่ง
หลังพิธีเปิด ร้อยเอกธรรมนัสได้ขึ้นขับรถแม็คโครล้มต้นปาล์มในพื้นที่ป่าสงวนเดิม ซึ่งกรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ตามมติ ครม. ปี 2536 เพื่อปรับพื้นที่เตรียมจัดสรรให้เกษตรกร ก่อนเดินทางไปมอบ “โฉนดเพื่อการเกษตร” แก่เกษตรกร 500 รายที่เทศบาลตำบลด่านทับตะโก และอีก 300 รายที่อำเภอบ้านคา รวมทั้งสิ้น 800 ราย
ร้อยเอกธรรมนัสย้ำว่า รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปอย่างเข้มงวด หากพบการครอบครองไม่ถูกต้อง หรือถือครองเป็นแปลงใหญ่เอื้อประโยชน์นายทุน จะดำเนินการยึดคืนทันที เพื่อนำเข้ากระบวนการจัดสรรอย่างเป็นธรรม โดยในจังหวัดราชบุรี พบพื้นที่ถือครองผิดกฎหมาย 165 ราย 166 แปลง รวมกว่า 6,500 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิและจัดสรรใหม่ คาดส่งมอบได้ 152 ราย พื้นที่รวม 1,520 ไร่
สำหรับแปลงใหญ่ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปในราชบุรี พบอีกกว่า 3,915 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 13 ตำบลรางบัว ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ปิดป้ายประกาศให้ผู้ครอบครองเข้ามาดำเนินการตามกฎหมาย หรือยื่นโต้แย้งสิทธิ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานตามเกณฑ์ จะถูกดำเนินคดีทันที
ด้านนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ระบุว่า การ Kick Off ครั้งนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติปัญหาพื้นที่หลุดมือไปเป็นแปลงใหญ่เชิงธุรกิจ ซึ่งทำลายระบบนิเวศและผิดเจตนารมณ์การปฏิรูปที่ดินมายาวนานกว่า 50 ปี พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่ง “ทวงคืนผืนดินให้ประชาชน” อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ โครงการ “โฉนดเพื่อการเกษตร” ที่ ส.ป.ก. ดำเนินการตั้งแต่ปี 2567 ตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 17 ล้านไร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยจังหวัดราชบุรีมีเขตปฏิรูป 319,525 ไร่ ใน 4 อำเภอ ปัจจุบันออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกว่า 5,343 ฉบับครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
การลงพื้นที่ราชบุรีในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลเดินหน้าฟื้นฟู–จัดสรรที่ดินอย่างจริงจัง พร้อมขยายผลสู่ 27 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมต่อไป