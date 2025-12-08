ตร.แจ้งข้อ “กิตติ”ครอบครองสารอันตราย โทษคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

ตำรวจคุมตัว “กิตติ” แจ้งข้อหาครอบครองสารอันตราย โทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท เจ้าตัวสีหน้าเครียด ปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามสื่อ
วันนี้( 8 ธ.ค.)เมื่อเวลา 18.36 น. ที่ สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ควบคุมตัว นายกิตติ หลังนำกำลังตรวจค้นที่บ้านพักย่านบางแค กรุงเทพฯ ก่อนคุมตัวกลับมาที่โรงพักเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา “มีวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีอัตราโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ขณะที่ถูกตำรวจนำตัวเข้าพบพนักงานสอบสวน นายกิตติปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือคำชี้แจงใด ๆ ต่อสื่อมวลชน จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า เจ้าหน้าที่ได้พานายกิตติไปตรวจสอบยังร้านทองแห่งหนึ่ง และมีข้อมูลว่าเขาได้ลักลอบนำ สารไซยาไนด์ จากร้านทองกลับไปที่บ้านพัก ก่อนนำมาบรรจุแยกใส่ซองยาภายในบ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกี่ยวโยงกับคดีการเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิหรือไม่
เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานว่าผู้ต้องหารายนี้จะได้รับการยื่นขอประกันตัวหรือไม่ ซึ่งต้องรอการพิจารณาจากพนักงานสอบสวนต่อไป