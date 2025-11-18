เหมือนสติแตก!ฮุนเซนด่ากราดUN โวยไม่ใยดีทหารเขมร18รายที่ถูกไทยคุมตัว

ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ตำหนิอย่างรุนแรง ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา กล่าวหาเขาเพิกเฉยความทุกข์ทรมานของทหารกัมพูชา 18 ราย ที่ถูกไทยคุมขังมานานกว่า 111 วัน แม้มีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆต่อแนวทางปฏิ บัติกับทหารเหล่านี้ ตามรายงานของแคมป์โบเดียเนสส์ สื่อมวลชนเขมร ภาคภาษาอังกฤษ
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของฮุนเซน เกิดขึ้นระหว่างการประชุมสภาพุทธแห่งชาติครั้งที่ 33 ณ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์(17พ.ย.) เขาอ้างว่านายวิทิต ซึ่งเป็นคนไทยและมีหน้าที่สังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา ไม่ออกมาพูดต่อสาธารณะใดๆ ในสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
"ผมไม่อยากพูดถึงทหารที่ถูกควบคุมตัว 18 คนของเรา แต่กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีอยู่ที่ไหน? แล้วผู้รายงานพิเศษ(ของสหประชาชาติ) มันตาภรณ์ ไปอยู่ไหน?" ฮุนเซนกล่าว พร้อมระบุว่านายวิทิต มักพูดบ่อยครั้งเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา แต่ยังคงปิดปากเงียบในช่วงเวลาสำคัญ "ตอนนี้เขาไม่พูพอะไรเลย"
ฮุนเซน ยังได้เตือนพวกเจ้าหน้าที่ไทยที่พยายามโยงคดีของทหารเหล่านี้ กับความเห็นต่างด้านเขตแดน เพื่อกดดันกัมพูชาให้ยอมอ่อนข้อเพิ่มเติม "ตามมุมมองของผม ความทุกข์ทรมานของทหารเหล่านี้ คือการเสียสละตัวอย่างมหาศาลเพื่อประเทศของเรา" เขากล่าว
นอกจากนี้แล้วประธานวุฒิสภากัมพูชาในปัจจุบัน ยังเชื่อว่าประเด็นข้อพิพาทจะไม่ได้รับการคลี่คลายในเร็ววัน เพราะว่าไทยพยายามนำเสนอข้อเรียกร้องต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน "มันน่าเสียใจอย่างยิ่ง"
ทหารทั้ง 18 รายถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ภายใต้ข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ที่ลงนามกันในวันที่ 26 ตุลาคม ไทยตอบตกลงปล่อยตัวทหารเหล่านี้ ในฐานะเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีในวันที่ 12 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยยกเลิกแผนการปล่อยตัว หลังจากระงับข้อตกลง ตอบโต้เหตุลอบวางทุ่นระเบิด
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)