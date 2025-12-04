ผบ.ตร.ลงพื้นที่หาดใหญ่ เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด ส่งรถยก 40 คันช่วยปชช.ฟรี ยันพิสูจน์เอกลักษณ์เหยื่อน้ำท่วมโปร่งใส มาตรฐานสากล

ผบ.ตร. ลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามสถานการณ์ เร่งฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลด ระดมรถยก 40 คัน บริการเคลื่อนย้ายรถประชาชนฟรี พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ยืนยันกระบวนการโปร่งใสตามมาตรฐานสากล
วันนี้ (4 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.มนเทียร พันธ์อิ่ม ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง, พล.ต.ท.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เดินทางลงพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดภารกิจฟื้นฟูเยียวยาประชาชน ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งบูรณาการความช่วยเหลือเพื่อคืนความปกติสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่อ.หาดใหญ่และใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด
ในการนี้ ผบ.ตร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสภ.หาดใหญ่ และสภ.คอหงส์ เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ โดยได้กล่าวชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน แม้ในยามวิกฤติ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสะท้อนถึงอุดมการณ์ของตำรวจที่ยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิการ อาหาร น้ำดื่ม และตรวจสอบความปลอดภัยของแฟลตที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการแก้ไขปัญหาการจราจร ผบ.ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้จัดส่งรถยกจำนวน 40 คัน กำลังพล 80 นาย ลงพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนภารกิจในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หรือกีดขวางเส้นทางจราจร ไปยังจุดพักรถหรืออู่ซ่อมรถ โดยเป็นการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดพักรถของกลาง เพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ซ้ำเติมผู้ประสบภัย
จากนั้น ผบ.ตร. ยังได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเรียนว่า ตัวเลขและข้อมูลของผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายนั้น จะอ้างอิงและยึดถือตามฐานข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) เป็นหลัก เพื่อป้องกันความสับสนของข้อมูลในสถานการณ์วิกฤต ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 9, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, กรมการปกครอง และหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการยืนยันตัวตนตามหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งการตรวจดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือ และข้อมูลทันตกรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยุติธรรมสูงสุดแก่ผู้ประสบภัยและญาติ โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียง หากพบเห็นรถยนต์ที่ตกค้างหรือกีดขวางการจราจร สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 191 เพื่อขอรับบริการรถยกฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง