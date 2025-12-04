ผบ.ตร.ส่งด่วน "จยย.สายตรวจ" 100 คันใหม่ ถึงหาดใหญ่แล้ว ทดแทนจมน้ำท่วม

ผบ.ตร.ส่งด่วนจักรยานยนต์สายตรวจ 100 คันใหม่ ถึงหาดใหญ่แล้ว ทดแทนจมน้ำท่วม เสริมทัพดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินประชาชน พร้อมดาวกระจายตรวจเข้ม 6 โซน
วันนี้ (4 ธ.ค.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ขณะนี้คลี่คลายอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับตำรวจทุกหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟูที่พักอาศัย ฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการฟื้นฟูสถานที่ราชการ ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์สายตรวจซึ่งได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สายตรวจของ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ได้รับความเสียหายจมน้ำที่ท่วมสูงไม่สามารถใช้การได้จำนวน 94 คัน ผบ.ตร.จึงได้สั่งการด่วนให้สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) จัดส่งรถจักรยานยนต์คันใหม่ 100 คัน ขนขึ้นรถบรรทุกส่งด่วนถึงที่ สภ.หาดใหญ่ แล้วตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้เป็นรถสายตรวจออกตรวจดูแลประชาชน
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า ภายหลังน้ำลด ผบ.ตร.ได้รับรายงานการสำรวจความเสียหายทรัพย์สินราชการ พบว่าในส่วนของ สภ.หาดใหญ่ ที่น้ำท่วมสูงกว่า 3 เมตร จนอาคารที่ทำการชั้น 1 ได้รับความเสียหายทั้งหมด ยังพบว่ารถจักรยานยนต์สายตรวจได้รับความเสียหายจมน้ำเสียหาย 94 คัน ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ใช้การได้ไม่เพียงพอกับภารกิจโดยเฉพาะงานสายตรวจ ซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องเพิ่มวงรอบ เพิ่มความถี่ และเพิ่มกำลังตำรวจเข้าไปตามชุมชนทุกซอยทุกถนนเพื่อเข้าไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความอุ่นใจให้ประชาชน ดังนั้น ผบ.ตร.จึงสั่งการให้ สกบ. สำรวจรถจักรยานยนต์ที่มีการจัดซื้อไว้แล้วแต่ยังรอกระบวนการส่งไปยังหน่วยต่าง ๆ ดำเนินการจัดส่งด่วนจากกรุงเทพมหานครไปยัง จ.สงขลา ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 340 คัน ส่งให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัด 31 แห่ง โดยเฉพาะ สภ.หาดใหญ่ 100 คัน และ สภ.อื่น ๆ เช่น สภ.คอหงส์ 35 คัน, สภ.เมืองสงขลา 25 คัน, สภ.สะเดา 15 คัน ฯลฯ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรองรับภารกิจดูแลความปลอดภัยประชาชน
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า ช่วงหลังน้ำลด ทางตำรวจภูธรภาค 9 ระดมกำลังตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล มาเติมกำลังในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และแบ่งพื้นที่การตรวจเป็น 6 โซน โดยในช่วงสัปดาห์แรกหลังน้ำลดการออกตรวจดูแลประชาชนจะใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะหลัก ผสมกับสายตรวจเดินเท้า ซึ่งเน้นการตรวจพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ที่พักอาศัยของประชาชนทุกตรอก ทุกซอย แต่นับตั้งแต่วันนี้ที่ได้รับรถจักรยานยนต์คันใหม่มาทดแทนแล้ว ตำรวจสายตรวจพื้นที่ สภ.หาดใหญ่ จะมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะใช้รถจักรยานยนต์สายตรวจคันใหม่ออกตรวจแบบดาวกระจาย 6 โซน อย่างเข้มข้นเสริมทีมสายตรวจรถยนต์ และสายตรวจเดินเท้า เพิ่มความอุ่นใจให้ประชาชน