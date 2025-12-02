ผบ.ตร.สั่งการทีมแพทย์ รพ.ตำรวจ เสริมทัพพิสูจน์เอกลักษณ์ศพเหยื่อน้ำท่วมสงขลา จัดทีมฟื้นฟูสุขภาพปชช.หลังน้ำลด

ผบ.ตร. สั่งการ "รรท.นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ" นำทีมคณะแพทย์ลงใต้ เสริมทีมตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา จัดทีมดูแลฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลด
วันนี้ (2 ธ.ค.) พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 6) ในฐานะ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตำรวจ ,พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา และพ.ต.อ.หญิง บุณฑริกา สุวรรณเวโช นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจ ลงพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พล.ต.ท.ไพบูลย์ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ตนเองพร้อมคณะแพทย์ รพ.ตำรวจ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย และการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จ.สงขลา
โดยเวลา 09.20 น. พล.ต.ท.ไพบูลย์และคณะ เข้าประชุมร่วมกับทีมปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรคด้านการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งมีความเร่งด่วนและต้องการความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ
ต่อมาเวลา 10.40 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ มอบยาป้องกันโรคฉี่หนู และหารือข้อราชการในการออกหน่วยแพทย์ดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวในระยะฟื้นฟูที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำหรับการสำรวจพื้นที่และเตรียมการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบความพร้อม จุดเสี่ยง และทำเลที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนและข้าราชการตำรวจในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
โดย รพ.ตำรวจ สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 4–7 ธ.ค.68 เพื่อให้บริการ ดังนี้(1.)ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยหลังน้ำลด(2.)เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำ เช่น โรคฉี่หนู โรคระบบทางเดินอาหาร(3.)ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการป้องกันโรค(4.)สนับสนุนงานตำรวจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
พล.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวต่ออีกว่า เบื้องต้นได้มอบยารักษาโรคเบื้องต้นและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมให้แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนในภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพประชาชนอย่างเร่งด่วน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดหลังอุทกภัย และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่