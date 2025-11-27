รพ.ตำรวจ ส่งทีมแพทย์พร้อมเวชภัณฑ์ สนับสนุนภารกิจช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมให้บริการทางการแพทย์ ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
จากสถานการณ์เหตุอุทกภัยในพื้นที่ จ. สงขลา ที่สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ประกอบกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีความห่วงใย และตระหนักถึงปัญหา จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนภารกิจด้วยการแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพในเบื้องต้น
พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ จึงเร่งสั่งการทุกหน่วยในสังกัดเตรียมความพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่เกิดอุกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
เบื้องต้น ในส่วนของโรงพยาบาล ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน จำนวน 2 ทีม ผู้ปฏิบัติ 4 นาย เพื่อปฏิบัติภารกิจ ช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่ และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (POLICE - MERT) ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ จำนวน 2 ทีม ผู้ปฏิบัติ 4 นาย พร้อมด้วยสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ ที่จัดเตรียมทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล จำนวน 1 ทีม ผู้ปฏิบัติ 2 นาย ทั้งนี้ ทีมผู้ปฏิบัติงานตั้งพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 (ค่ายรามคำแหง) อ.เมือง จ.สงขลา
สำหรับในพื้นที่ จ.ยะลา โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จัดทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการสนับสนุนภารกิจร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 13.00 น. ณ พื้นที่มัสยิดกลางยะลา จ.ยะลา โดยเบื้องต้นได้ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ไปแล้วจำนวนกว่าร้อยราย
ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจ ยืนยันพร้อมสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจยังมีความห่วงใยไปยังข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หากพบต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Facebook : “โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital” โทร : 0-2207-6000 หรือ Facebook : “Because Depress We Care” สายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลตำรวจ โทร : 08-1932-0000 ตลอด 24 ชั่วโมง