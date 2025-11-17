สสจ.ลพบุรีลุยน้ำท่วม! ส่งทีมแพทย์เชิงรุกมอบเวชภัณฑ์–ส้วมกระดาษ ช่วยผู้ประสบภัยบ้านหมี่

ลพบุรี - สาธารณสุขลพบุรีจับมืออำเภอบ้านหมี่ – อสม. ลงพื้นที่ฝ่าน้ำท่วมหลายตำบล ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง มอบยา เวชภัณฑ์ ส้วมกระดาษ พร้อมตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนตลอดสถานการณ์น้ำท่วม
วันนี้( 17 พ.ย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (สสจ.ลพบุรี) นำโดย นายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายตำบลของอำเภอบ้านหมี่
พื้นที่ ที่ได้รับการลงตรวจเยี่ยม ได้แก่ ตำบลหนองกระเบียน ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านทราย ตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา โดยทีมงานสาธารณสุขได้เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบยา เวชภัณฑ์ และส้วมกระดาษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
การปฏิบัติงานครั้งนี้เน้นลงพื้นที่ที่ระดับน้ำท่วมสูง ซึ่งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวก เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำเข้าไปตามบ้านเรือน เพื่อนำ “ชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ไปมอบถึงมือ ประกอบด้วย ยารักษาน้ำกัดเท้า ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย และยาสามัญที่จำเป็น รวมถึงส้วมกระดาษสำหรับใช้ในพื้นที่น้ำท่วม
นายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช กล่าวว่า “เรามีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วม จึงจัดทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เชิงรุกทันที เพื่อให้บริการทางการแพทย์อย่างทันท่วงที พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคน้ำกัดเท้า และโรคระบบทางเดินอาหารที่มากับน้ำท่วม”
นอกจากนี้ สสจ.ลพบุรียังตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้คำปรึกษาและรักษา พยาบาล เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในพื้นที่น้ำท่วม พร้อมติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรียืนยันว่า ได้เตรียมยาและเวชภัณฑ์สำรองไว้เพียงพอ และจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ