รพ.ตำรวจ ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 5 ราย จากรพ.หาดใหญ่ ไปยังมทบ.42 จ.สงขลา

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ไปยัง มทบ.42 และ ลำเลียงเวชภัณฑ์ ออกซิเจนไปยังโรงพยาบาลปัตตานี ช่วยเหลือผู้ป่วย
สถานการณ์เหตุอุทกภัยในพื้นที่ จ. สงขลา ที่สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ประกอบกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน โรงพยาบาลตำรวจโดย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ ขานรับนโยบายพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จัดทีมแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน จำนวน 2 ทีม ผู้ปฏิบัติ 4 นาย เพื่อปฏิบัติภารกิจ ช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่ และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (POLICE - MERT) ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ จำนวน 2 ทีม ผู้ปฏิบัติ 4 นาย พร้อมด้วยสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ ที่จัดเตรียมทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล จำนวน 1 ทีม ผู้ปฏิบัติ 2 นาย
นำโดย พล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ได้ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปยัง มทบ. 42 จำนวน 5 ราย เป็นเคส สีแดง 3 ราย สีเหลือง 2 ราย อีกทั้งลำเลียงเวชภัณฑ์และน้ำยาฟอกไต รวมไปถึงออกซิเจน จากหน่วยบินสงขลาไปยังโรงพยาบาลปัตตานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นการด่วน