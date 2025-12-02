เผยทนายปืนดุยิงหนุ่มบิ๊กไบค์ รับอารมณ์ชัาววูบ พร้อมเยียวยา พกปืนตืดตัวเพื่อความปลอดภัย

สภาทนายฯ จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหยื่อทนายหัวร้อนยิงหนุ่มบิ๊กไบค์ ย้ำดำเนินคดีตามกฎหมาย เจ้าตัวยอมรับ ใช้อารมณ์ชั่ววูบ ยินดีชดใช้เยียวยา เหตุที่พกปืนติดตัว เพราะไปว่าความต่างจังหวัดเพื่อความปลอดภัย
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 ธ.ค. 68 เกิดเหตุทะเลาะวิวาทบนท้องถนนบริเวณสี่แยกบางพลู อ.เมืองนนทบุรี ภายหลังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับปาดหน้ากันไปมา ทำให้ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายจอดรถลงมาโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ก่อนที่ผู้ขับรถยนต์ซึ่งเป็นทนายความ จะใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงใส่แขนผู้ขี่รถบิ๊กไบค์จำนวน 1 นัด ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุทันทีหลังเกิดเหตุ
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 2 ธ.ค. 68 นายธนะสิทธิ์ จิราสิตธนวัชร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายธนินท์ธร ภูมราช รองประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี และนายมานะ ครุฑวิเศษ กรรมการสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายบดินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ผู้บาดเจ็บ อาชีพธุรกิจส่วนตัว ที่โรงพยาบาล พร้อมมอบกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัว เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นทนายอาสาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี
นายธนินท์ธร เปิดเผยว่า วันนี้ในฐานะรองประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บและพูดคุยกับญาติเบื้องต้น โดยผู้ก่อเหตุฝากขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และประสงค์จะมาเยี่ยมด้วยตัวเอง แต่ครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะพบเจอ จึงให้ตนเป็นผู้แทนในการกล่าวขอโทษแทน พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล เกิดจากการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์อาชีพทนายความ
นายธนินท์ธร กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ผู้ก่อเหตุจะมีความรู้ด้านกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่เหตุให้ได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ขอยืนยันว่าคดีนี้จะถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ ไม่มีการยกเว้นหรือช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างที่สังคมกังวล ส่วนสถานะการเป็นทนายความ ผู้ก่อเหตุยังถือว่าเป็นทนายความอยู่ในขณะนี้ ต้องรอการพิจารณาทางวินัยจากประธานสภาทนายความว่าจะมีบทลงโทษเกี่ยวกับวิชาชีพเพิ่มเติมหรือไม่
ด้านผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลกับตนว่า ก่อนเกิดเหตุได้เดินทางไปทำคดีต่างจังหวัดเป็นเวลา 2–3 วัน จึงพกอาวุธปืนติดตัวไว้เพื่อความปลอดภัย และยอมรับว่าการใช้อาวุธยิงผู้บาดเจ็บเป็นอารมณ์ชั่ววูบ พร้อมยินดีรับผิดชอบและชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้กับผู้บาดเจ็บตามขั้นตอน
น.ส.สุดารัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) แฟนสาวของผู้บาดเจ็บ กล่าวว่า วันนี้มีสภาทนายความเข้ามาเยี่ยม เป็นตัวแทนมอบกระเช้า ยืนยันว่าจะประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมาให้ความมั่นใจ ถึงจะเป็นทนายด้วยกันแต่ยืนยันว่าจะไม่เข้าข้างฝั่งผู้ก่อเหตุ วันนี้ทางสภาทนายความไม่ได้มาในนามของผู้ก่อเหตุ ซึ่งทางตนกับแฟนที่ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย วันนี้ตนรู้สึกสบายใจมากขึ้น