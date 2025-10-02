รวบหนุ่มใหญ่มือแทงเพื่อนร่วมกินเหล้าดับ ฉุนถูกพูดจาเย้ยว่าจน

ตำรวจ สน.ดินแดงจับชายวัย 50 ปี ใช้มีดแทงเพื่อนร่วมกินเหล้าด้วยกันเสียชีวิต สารภาพบันดาลโทสะ ถูกผู้ตายพูดจาเย้ยว่าจน
วันนี้ (2 ต.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง พ.ต.ท.สรัล สุรเดชานนท์ รอง ผกก.สส.สน.ดินแดง พ.ต.ท.ปิติพล พรหมแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง พ.ต.ท.นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์ สว.สส.สน.ดินแดง พร้อมชุดสืบสวน สน.ดินแดง ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมตัวนายเอกสิทธิ์ หรือปุ๋ย อายุ 50 ปี ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5800/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค.2568 ข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยพฤติการณ์กล่าวคือ วันนี้เวลาประมาณ 03.06 น. ตำรวจ สน.ดินแดง ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สน.ดินแดง ว่ามีเหตุชายวัย 51 ปี ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดที่บริเวณ ปากซอยประชาสงเคราะห์ 21 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯจึงรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับชั้น และประสานฝ่ายสืบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุ พบร่างนายเสนีย์ (สงวนนามสกุล) ผู้บาดเจ็บฝนอนหงายท้องจมกองเลือดอยู่บริเวณพื้นผิวถนน ลักษณะหายใจรวยริน จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้บาดเจ็บมีบาดแผลฉกรรจ์ถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าท้องด้านซ้าย จำนวน 2 แผล จึงประสานกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี และทราบว่า ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน จนทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายเอกสิทธิ์ และสามารถขออนุมัติหมายจับได้ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5800/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค.2568 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่น” ชุดสืบสวนจึงเร่งไล่ล่าติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย จนสามารถติตตามจับกุมตัวนายเอกสิทธิ์ ผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ จากนั้นควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่า ตนยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุแทงผู้ตายจริง โดยในคืนเกิดเหตุตนกับผู้ตายได้ไปร่วมดื่มสุราด้วยกัน จนเกิดอาการมึนเมา หลังจากนั้นตนได้มีปากเสียงกับผู้ตาย โดยอ้างว่าผู้ตายพูดจาเย้ยหยันว่า ตนเองมันจน จึงเกิดความบันดาลโทสะด้วยอารมณ์ชั่ววูบ จึงใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายเข้าที่ลำตัว และหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปจนมาถูกจับกุมได้ในที่สุด
ด้าน พ.ต.อ.ภษิต กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหา แต่ยืนยันว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อหามูลเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุในครั้งนี้