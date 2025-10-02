รวบแล้ว "ปุ๋ย ห้วยขวาง" มือแทงเพื่อนสนิทเสียชีวิต โดนเย้ยหยันว่า "จน" ทนไม่ไหว

MGR Online-สืบดินแดงตามรวบ "ปุ๋ย ห้วยขวาง" แทงเพื่อนสนิทเสียชีวิต รับสารภาพกินเหล้าเมา ผู้ตายเย้ยหยันว่า "จน" บันดาลโทสะกระซวกไป 2 แผล
วันนี้ (2 ต.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.สั่งการ พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง พ.ต.ท.สรัล สุรเดชานนท์ รอง ผกก.สส.สน.ดินแดง พ.ต.ท.ปิติพล พรหมแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง พ.ต.ท.นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์ สว.สส.สน.ดินแดง พร้อมชุดสืบสวน สน.ดินแดง จับกุมตัว นายเอกสิทธิ์ หรือปุ๋ย อายุ 50 ปี ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5800/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค.2568 ข้อหา "ฆ่าผู้อื่น"
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ต.ค. เวลา 03.06 น. พ.ต.ต.วรณัฐ วงค์คำ สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง ได้รับแจ้งเหตุชายวัย 51 ปี ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 21 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และประสานฝ่ายสืบสวน และสายตรวจ สน.ดินแดง ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่าง นายเสนีย์ (สงวนนามสกุล) ผู้บาดเจ็บ นอนหงายจมกองเลือดอยู่บริเวณพื้นผิวถนน ลักษณะหายใจรวยริน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้บาดเจ็บมีบาดแผลฉกรรจ์ถูกแทง เข้าที่บริเวณหน้าท้องด้านซ้าย 2 แผล จึงประสานกู้ภัยนำตัวส่ง รพ.ราชวิถี และทราบว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ ผบก.น.1 หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้เพียง 1 วัน เร่งรัดสั่งการให้ ผกก.สน.ดินแดง สั่งการพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง รวบรวมพยานหลักฐาน จนทราบชื่อผู้ก่อเหตุ นายเอกสิทธิ์ หรือ "ปุ๋ย ห้วยขวาง" วัย 50 ปี และสามารถขออนุมัติหมายจับ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5800/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค.2568 ข้อหา "ฆ่าผู้อื่น"
จากนั้นได้สั่งการให้ชุดสืบสวน เร่งไล่ล่าติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย จนสามารถติตตามจับกุมตัว นายเอกสิทธิ์ ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ จากนั้นควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบสวน นายเอกสิทธิ์ ให้การว่า ตนเป็นผู้ก่อเหตุแทง นายเสนีย์ จนเสียชีวิตจริง โดยในคืนเกิดเหตุตนกับผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนกัน ได้ไปร่วมดื่มสุราด้วยกันจนเกิดอาการมึนเมา หลังจากนั้นตนได้มีปากเสียงกับผู้ตาย โดยผู้ตายพูดจาเย้ยหยันว่าตนเองมันจน จึงเกิดความบันดาลโทสะ ด้วยอารมณ์ชั่ววูบจึงใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายเข้าที่ลำตัว และหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไป จนมาถูกจับกุมได้ในที่สุด
พ.ต.อ.ภษิต กล่าวว่า ทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหา แต่ยืนยันจะรวบรวมพยานหลักฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อหามูลเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุในครั้งนี้.