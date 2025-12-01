เปิดคำสั่งแต่งตั้ง บช.ภ.9 โยก "ผกก.สภ.หาดใหญ่" พ้นพื้นที่ เซ่นปมไม่อยู่ขณะน้ำท่วม ทิ้งลูกน้องติดแฟลต ไร้อาหาร

เปิดคำสั่งแต่งตั้งบช.ภ.9 โยก "ผกก.สภ.หาดใหญ่" พ้นพื้นที่ ลดเกรดเป็นผกก.สภ.สะท้อน จ.สงขลา เซ่นปมไม่อยู่ขณะน้ำท่วม ปล่อยลูกน้องติดแฟลต ไร้อาหาร
วันนี้ (1 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (รองผบก.)-สารวัตร(สว.) วาระประจำปี 2568 ในส่วนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9) ปรากฏว่า มีชื่อ พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ ซึ่งเพิ่งถูกคำสั่งไปช่วยราชการที่ ศปก.ภ.จว.สงขลา มีรายชื่อถูกย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.สะท้อน จ.สงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป
สำหรับ พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ ที่ถูกพล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่ ศปก.ภ.จว.สงขลา โดยต่อมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ชี้แจงเหตุผลที่มีคำสั่งย้ายดังกล่าว จากการที่ตนเองลงพื้นที่ พบว่าพ.ต.อ.ธรรมรัตน์ มีความบกพร่องเรื่องภาวะผู้นำและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวันที่ลงพื้นที่นั้น เมื่อไปถึงพื้นที่กลับพบว่า พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ ไม่อยู่ในพื้นที่ และยังไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม จึงมองว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ เนื่องจากว่าผู้ใต้บังคับบัญชายังติดอยู่บนแฟลตตำรวจ น้ำท่วมสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถลงมาด้านล่างได้ รวมถึงไม่มีอาหารกิน