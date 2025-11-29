เปิดภาพโรงพักหาดใหญ่ สภาพหลังเจอน้ำท่วม 3 เมตร บิ๊กคลีนนิ่งวันนี้ เตรียมเปิดให้บริการปชช.

โรงพักยังไม่พร้อม แต่ตำรวจพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ เปิดภาพโรงพักหาดใหญ่ สภาพหลังเจอน้ำท่วม 3 เมตร บิ๊กคลีนนิ่งวันนี้ เตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชน
วันนี้ (29 พ.ย.) พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ (สภ.หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา ดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดที่ทำการ สภ.หาดใหญ่ ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยระดับน้ำสูงกว่า 3 เมตร ทำให้ชั้น 1 ของอาคารเสียหายทั้งหมด
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า วันนี้สั่งการทำความสะอาด สภ.หาดใหญ่ ซึ่งเสียหายมาก ทั้งอาคาร อุปกรณ์ เครื่องใช้ทั้งหมด รวมถึงแฟลตที่พักอาศัยของตำรวจและครอบครัวด้วย ทำให้ได้รับความเดือดร้อน แต่อย่างไรก็ตาม จากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อให้ตำรวจสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนได้
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการย้ายจุดให้บริการประชาชนรับแจ้งความต่าง ๆ ของ สภ.หาดใหญ่ ไปยัง สภ.คอหงส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกมากนัก ดังนั้น จึงต้องเร่งเปิดพื้นที่ สภ.หาดใหญ่โดยเร็วที่สุด หากระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งไฟฟ้า ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ใช้การได้ ก็จะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันที ระหว่างนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้สภาพของที่ทำการและระบบต่าง ๆ ไม่พร้อม แต่ยืนยันว่าตำรวจหาดใหญ่พร้อม 100 % ในการดูแลประชาชนทั้งเรื่องการจราจร การดูแลความปลอดภัย และการอำนวยความยุติธรรม