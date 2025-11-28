นายกฯ ชี้โรคระบาดที่จะมาพร้อมน้ำท่วม ยังไม่ต้องประกาศ ย้ำตั้งสถานพยาบาลรองรับแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทย กล่าวถึงโรคระบาดที่จะมาพร้อมกับน้ำท่วม ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแผนรองรับอยู่แล้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในพื้นที่ พร้อมย้ำว่ายังไม่ต้องประกาศในเรื่องของโรคระบาดเนื่องจากยังอยู่ภายใต้การควบคุม เพราะมีการจัดตั้งสถานพยาบาลระดมทีมแพทย์และยา และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลรองรับอยู่แล้ว
สำหรับกรอบระยะเวลาในการฟื้นฟูนั้น เบื้องต้นจำกัดไว้ 14 วัน ในการให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้ในช่วง 7- 10 วัน ส่วน 14 วันนั้น คือการทำให้สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงความสะอาดของพื้นที่ต่างๆกลับคืนสู่ความปกติ ซึ่งทราบว่าในพื้นที่อำเภอเมืองหาดใหญ่มีขยะเกลื่อน ซึ่งวันนี้ต้องพูดถึงโหมดฟื้นฟู เพราะสถานการณ์เลวร้ายที่สุดได้ผ่านไปแล้ว จึงต้องเร่งฟื้นฟูและให้พี่น้องประชาชนได้กลับบ้านให้เร็วที่สุด แต่ด้วยสภาพน้ำท่วมขังมืดหลังคา ย่อมมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางจังหวัดสงขลาจะเร่งเข้าไปช่วยทำการบิ๊กคลีนนิ่ง ให้สามารถกลับเข้าอาศัยในบ้าน แต่ขณะที่กำลังรอการกลับเข้าบ้านตนจะใช้โมเดลในช่วงที่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งมีการทำควอรันทีน ในช่วงกลางวันต้องเข้าไปทำความสะอาดบ้าน ซ่อมไฟซ่อมน้ำ และกลางคืนให้ไปนอนที่โรงแรม เพื่อที่จะไม่ต้องไปกระจุกตัวที่ศูนย์พักพิง
