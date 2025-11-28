ตร.วางโมเดล “6 ขั้นตอน 3 กลุ่ม 4 สถานี” เร่งคืนร่างเหยื่อน้ำท่วมหาดใหญ่ เปิดศูนย์คนหายดูแลญาติครบวงจร

ผบ.ตร. มอบ “พล.ต.อ.สำราญ” จัดระบบศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลฯ จ.สงขลา วางโมเดล “6 ขั้นตอน 3 กลุ่ม 4 สถานี” เน้นถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมเปิดศูนย์แจ้งคนหายดูแลญาติครบวงจร
วันนี้ (28 พ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประชุมติดตามการจัดระบบชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และการติดตามคนสูญหาย จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีการระดมทีมแพทย์นิติเวช เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจ และตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมปฏิบัติงาน ณ “ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลฯ” เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยกำหนดกรอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนสู่ญาติได้อย่างรวดเร็ว
พล.ต.อ.สำราญ ได้ตรวจดูขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การรับแจ้งความคนหาย การรับร่างเข้าสู่กระบวนการ ตู้คอนเทนเนอร์เก็บรักษาร่าง ไปจนถึงการตรวจพิสูจน์ โดยได้เปิดเผยว่า การบริหารจัดการได้แบ่งกลุ่มผู้เสียชีวิตออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อความรวดเร็ว ได้แก่
1. กลุ่มที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลขนาดเล็ก : ส่วนใหญ่ระบุตัวตนได้ หรือมีใบรายงานการตายแล้ว สามารถทยอยส่งมอบญาติได้ทันที
2. กลุ่มที่ระบุตัวตนได้ (ทราบชื่อ-สกุล) : เข้าสู่กระบวนการ 4 สถานี (ตรวจรูปพรรณ/ผ่าชันสูตร/พิมพ์มือเทียบทะเบียนราษฎร์/อนุมัติคืนร่าง)
3. กลุ่มที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ : ต้องเข้าสู่กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ขั้นสูง (DNA/ทันตกรรม) ก่อนพิจารณาคืนร่างต้องเก็บร่างไว้ รอญาติมาตรวจเปรียบเทียบเอกลักษณ์บุคคล หากตรงกันและผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการส่งคืนศพ ที่มีแพทย์นิติเวช ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และพนักงานสอบสวนฯลฯ จะส่งร่างคืนให้ญาติต่อไป
สำหรับกระบวนการหลัก (Main Process) ของศูนย์ฯ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การรับร่าง 2. การลงข้อมูลในระบบ 3. การเก็บรักษา 4. การชันสูตร 5. การตรวจพิสูจน์ (DNA/อัตลักษณ์) และ 6. การคืนร่างผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ไดัตั้งคณะอนุกรรมการส่งคืนศพประกอบด้วย ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 (ประธาน), แพทย์นิติเวชวิทยา ,ทันตแพทย์ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง, และพนักงานสอบสวน ฯลฯ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติก่อนส่งมอบร่างคืนญาติ
สำหรับญาติผู้สูญหายสามารถติดต่อแจ้งความได้ที่ “ศูนย์บุคคลสูญหาย” ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ส่วนหน้า) หรือ สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ โดยตำรวจมีระบบคัดกรองเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เทียบเคียงกับผู้เสียชีวิต เพื่อยืนยันตัวตนต่อไป