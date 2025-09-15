กมธ.ศก.ห่วงมาตรการอายัดบัญชีกระทบผู้บริสุทธิ์ เสนอจัดทำฐานข้อมูลกลางตรวจสอบบัญชีต้องสงสัย

นายพละวัต ตันศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง แถลงว่า คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย และการยุติธรรม วุฒิสภา ติดตามมาตรการของภาครัฐในการปราบปรามภัยร้ายทางออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดการบัญชีม้า ซึ่งถือเป็นต้นตอสำคัญของปัญหาการหลอกลวงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องชื่นชมความตั้งใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง แต่พบว่ามาตรการที่ดำเนินการอยู่ ที่หากสงสัยว่าเป็นบัญชีม้า เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินได้เลยนั้น ได้เริ่มส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนผู้สุจริต ที่มีธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ทำให้เกิดข้อจำกัดและความเดือดร้อนในการทำมาค้าขาย โดยการอายัดบัญชีที่เกิดขึ้นนั้นแม้จะอายัดอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ในหลายกรณีการอายัดบัญชีทำให้บัญชีของผู้สุจริตที่อาจถูกนำไปใช้โดยไม่รู้ตัวถูกอายัดไปด้วยส่งผลกระทบต่อการค้าขายและสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ขั้นตอนการขอคืนบัญชีที่ยุ่งยาก เมื่อบัญชีถูกอายัดแล้ว ขั้นตอนการขอคืนบัญชีมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนได้ทันที ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ความไม่ชัดเจนของเกณฑ์การบังคับใช้ การขาดเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการบังคับใช้ ทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละรายอาจใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน ในระดับของความเสียหาย สร้างความไม่แน่นอนและข้อกังวลให้แก่ผู้ประกอบการ
นายพละวัต กล่าวว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ ในฐานะกรรมาธิการร่วมจึงมีข้อเสนอในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว โดยระยะสั้นควรมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาบัญชีม้าที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่จำนวนบัญชีที่เปิดหรือความถี่ในการโอนเงินเท่านั้น
ระยะกลาง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ควรมีการทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน และ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม E-commerce ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาระบบคัดกรองบัญชีที่เสี่ยงต่อการเป็นบัญชีม้าตั้งแต่ต้นทาง และ ระยะยาว ควรสร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับแจ้งและตรวจสอบบัญชีม้า เสนอให้จัดทำฐานข้อมูลกลางของบัญชีต้องสงสัย และควรพัฒนาระบบที่ช่วยให้ผู้ที่ถูกอายัดบัญชีสามารถยื่นคำร้องและชี้แจงข้อมูลได้