ผบ.ตร.เผยน้ำท่วมหาดใหญ่ดับ 110 ราย เร่งพิสูจน์เอกลักษณ์ 20 ศพนิรนาม ส่งชุดพิเศษเคลียร์เขต 8 ย้ำทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมาย

ผบ.ตร.เผยน้ำท่วมหาดใหญ่ดับ 110 ราย เร่งพิสูจน์เอกลักษณ์ 20 ศพนิรนาม สั่งฟื้นฟูใหญ่ กำชับเข้มพื้นที่เสี่ยง และคดีลักทรัพย์ช่วงวิกฤต ส่งชุดพิเศษเคลียร์พื้นที่เขต 8 แล้ว ย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
วันนี้ (28 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการให้ความช่วยเหลือเหตุน้ำท่วม ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ได้คุยกับพล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (ผบช.ภ.9) แพทย์ที่ลงไปและพล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 110 ราย โดยแบ่งผู้เสียชีวิตออกเป็น 3 ส่วน 1.ผู้เสียชีวิตที่ส่งจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นผู้ป่วย 2.ผู้ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ และ3.ศพที่นำออกมาจากพื้นที่น้ำท่วม ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องของการการตายแบบธรรมชาติ คาดว่าในวันนี้จะทยอยนำร่างส่งคืนญาติได้ทั้งหมด ส่วนศพที่ไม่ทราบประมาณ 20 รายอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยดีเอ็นเอ เพื่อเทียบกับญาติ ใช้เวลาเต็มที่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ได้ส่งทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) ลงพื้นที่ไปทั้งหมด3 ชุด โดยหนึ่งชุด สามารถตรวจพิสูจน์ได้ 20 รายต่อหนึ่งวัน ถือว่ายังอยู่ในขีดความสามารถของทีม ทั้งนี้ หากเทียบเคียงเหตุการณ์นี้แล้วจะนำเหตุการณ์โรงงานผลิตพลุระเบิดที่จ.สุพรรณบุรี และไฟไหม้รถเด็กนักเรียน มาเป็นต้นแบบเพื่อให้การตรวจพิสูจน์เกิดความรวดเร็ว
เมื่อถามถึงกรณีอุปกรณ์เพียงพอหรือไม่ เช่น เรื่องถุงซิป พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ยังมีความจำเป็นต้องสำรอง หากดำเนินการหาความร่วมมือหาถุงซิปได้ก็ดี ทั้งนี้ มูลนิธิในพื้นที่ช่วยเหลือสนับสนุนกันดีมาก แต่อยากจะเรียนว่าได้สั่งให้ผู้บังคับการกองบินตำรวจ นำอากาศยานสนับสนุนทีมแพทย์นิติเวช และเจ้าหน้าที่ สพฐ.ตร. ได้ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บบาด ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ ผบช.ภ.9 ระดมกำลังพลเพื่อฟื้นฟูทำความสะอาด และการนำศพออกมาในหลายๆ จุด
ส่วนกรณีของเขต 8 หาดใหญ่ ที่มีปัญหา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ เข้าดำเนินการเรียบร้อย ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย ณ เวลานี้จะต้องเข้าดำเนินการ และจะมีการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามได้ให้ ผบช.ภ.9 ประสานปฏิบัติงานร่วมกัน เพราะไม่อยากให้กู้ภัยหรือส่วนเอกชนอื่นเข้าไปโดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วย กรณีที่มีเอกชนหรือกู้ภัยจะเข้าให้ประสาน เพราะมีกำลังตำรวจพื้นที่ และตชด. อยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว และหลังจากนี้จะต้องมีการสืบสวนพิสูจน์ทราบความผิดเก่าและความผิดใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขต 8
ส่วนกรณีการหยิบสิ่งของของร้านสะดวกซื้อ ผบ.ตร. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีการลักทรัพย์ แต่จะต้องดูว่าเจ้าของจะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ หากแจ้งความร้องทุกข์เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน จะต้องมีการเรียกมาสอบสวนด้วยเพราะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
"ขอให้เห็นใจซึ่งกันและกัน เราเป็นคนไทยจะเกิดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ตลอด เมื่อน้ำลดแล้วหลายคนอาจมองว่าเราสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำหรือถูกทำลายไปบ้าง รถยนต์ถูกน้ำพัดไป จนได้รับความเสียหาย เพราะนั่นคือทรัพย์สิน แต่ตัวของเราเองยังมีชีวิตอยู่รอดเพื่อจะดำเนินเดินหน้าต่อไปในการประกอบสัมมาชีพโดยสุจริต ดังนั้นเราได้รักษาชีวิตของเราแล้ว ถือว่าเป็นบทเรียนในวิกฤตของอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทางหาดใหญ่ ขอให้ตั้งสติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรที่อะลุ่มอล่วยได้ ผู้ที่มีมากกว่าย่อมให้กับผู้ที่มีน้อยกว่าในภาวะเช่นนี้ จะได้เดินหน้าไปด้วยกันทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี" ผบ.ตร.กล่าว และว่า จากการที่ตนลงพื้นที่ ต้องยอมรับว่าจะต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องที่ดี เรื่องอาหารการกินในวันนั้น ระดับน้ำที่ท่วม ตั้งแต่เอวถึงพ้นศรีษะ ทำให้มีความต้องการเรื่องอาหารอย่างมาก ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ เร่งดำเนินการทั้งผลิต นำอาหารแห้ง มาช่วยกันแจกจ่ายในบางซอย ซึ่งยอมรับว่าขณะนั้น ในบางซอยเข้าถึงยากเพราะน้ำเชี่ยว และมีอากาศยานนำส่งอาหารอย่างเต็มที่
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวด้วยว่า สิ่งที่กังวลขณะนี้คือเรื่องการฟื้นฟู เพราะน้ำเริ่มลดแล้ว แต่ยังไม่ควรมองข้ามจังหวัดอื่น เช่นยะลา สตูล จากการตรวจทางอากาศพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมขัง เมื่อน้ำลดลงได้เร็วเพราะฝนไม่ตก น้ำทะเลไม่หนุน จะทำให้เห็น ดินโคลนเศษกระจก เศษไม้ รถ ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดยได้รับรายงานจากตำรวจตชด.ว่าจะเข้าไปทำการเก็บกวาด สิ่งที่กังวลคือเรื่องขยะ ให้บริหารขยะมายังจุดรวมขยะ และประสานประปาให้แจกจ่ายน้ำประปาให้ชาวบ้าน ส่วนเรื่องไฟฟ้ามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าในบางจุดแล้ว