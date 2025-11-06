ผบ.ตร.ไม่หวั่นไหวกระแสโจมตี สั่งตำรวจก้มหน้าทำงานพิสูจน์ตัวเอง ยันไม่ตอบโต้ หลังองค์กรบอบช้ำมาก

ผบ.ตร. ลั่นไม่หวั่นไหวต่อกระแสโจมตี สั่งตำรวจก้มหน้าทำงาน พิสูจน์ตนเอง ยันไม่ตอบโต้ หลังองค์กรบอบช้ำมาก
วันนี้ (6 พ.ค.) ที่รร.แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน (ASEANAPOL) ครั้งที่ 43 โดยย้ำถึงความสำเร็จของตำรวจไทยในการผลักดันแนวทางปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในระดับภูมิภาค
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เปิดเผยว่า แนวคิดและมาตรการของตำรวจไทยในการปราบปรามคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศสมาชิก ซึ่งเห็นพ้องว่าอาชญากรรมลักษณะนี้เป็น “ภัยคุกคามร้ายแรงต่อประชาชน” โดยที่ประชุมมีมติร่วมมือกันใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การบังคับใช้กฎหมายและพิสูจน์ทราบผู้กระทำผิด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการตั้งกลไกประสานงานที่รวดเร็ว
ผบ.ตร. ยืนยันว่า กองการต่างประเทศจะเป็นศูนย์กลางประสานงานหลักของไทยในการส่งข้อมูลและพยานหลักฐานระหว่างประเทศ พร้อมกล่าวถึงประเด็นประเทศสมาชิกที่ยังไม่ร่วมมือว่า เป็นเรื่อง “ละเอียดอ่อน” ซึ่งต้องอาศัยช่องทางทางการทูตและกรอบกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่าการใช้มาตรการลงโทษ
ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีตำรวจหรือนักการเมืองเกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ผบ.ตร. ระบุว่า ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบดำเนินการ และย้ำว่า หากมีหลักฐานชัดเจน จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือนักการเมืองรายใด
ในส่วนของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่กระทบต่อขวัญกำลังใจของตำรวจ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า คำกล่าวหาที่เกิดขึ้น กระทบจิตใจของข้าราชการตำรวจอย่างมาก แต่ในฐานะผู้นำองค์กร ตนจะยืนหยัดนำพาองค์กรด้วยความหนักแน่น
“ผมบอกตำรวจทุกคนให้ใช้วิจารณญาณ และก้มหน้าทำงานให้เต็มที่ เราเกิดมาเป็นตำรวจ หน้าที่ของเราคือดูแลพี่น้องประชาชน ผลงานจะเป็นสิ่งพิสูจน์ตัวตนของเรา จะตำหนิผมก็ได้ แต่ผมจะไม่ตอบโต้ ผมเกิดมาเพื่อทำงาน ไม่หวั่นไหวต่อข่าวที่ปล่อยออกมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บอบช้ำมากแล้ว เราไม่ต้องการสร้างคู่ขัดแย้งเพิ่ม” ผบ.ตร. กล่าวและว่า ผมไม่ต้องการแฟนคลับ ผมต้องการทำงานให้ดีที่สุดจนเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2569 "ทุกลมหายใจของผมคือเพื่อประเทศชาติ พี่น้องประชาชน และตำรวจของผมเอง บ้านของผม ที่ผมรัก"