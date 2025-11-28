รวบคู่รักรับจ้างแพ็คหัวพอตซอมบี้ส่งลูกค้าตามออเดอร์ ยึดของกลางกว่า 3 พันหัว

ดส.บุกจับคู่รักคาบ้านพักย่านบางเขน ขณะนั่งแพ็คหัวพอตซอมบี้ ก่อนส่งให้ลูกค้าสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่งนายจ้าง ยึดของกลางกว่า 3 พันหัว
วันนี้ (28 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส. พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ รอง ผกก.ดส. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส. และภายใต้การอำนวยการของ นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปปส.กทม. พร้อมชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ดส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.กทม.ทำการจับกุมตัว นายฟิว อายุ 29 ปี และ น.ส.เนย อายุ 24 ปี พร้อมของกลาง หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสารเอโทมิเดท 3,347 หัว (พอตซอมบี้) โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็คบรรจุหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของเอโทมิเดท รวมมูลค่าของกลางและทรัพย์สินที่ตรวจยึดประมาณ 3,500,000 บาท โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จากการสอบสวนผุ้ต้องหารับสารภาพว่า มีหน้าที่ในการแพ็คของและส่งสินค้าตามคำสั่งนายจ้างแล้วไปส่งให้กับลูกค้า โดยการนำหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไปวางตามสถานที่ต่างๆ และได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนๆ ละ 25,000 บาท ค่าจ้างรับเป็นเงินสด มีคนนำมาส่งให้พร้อมกับหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ในการติดต่อกับนายจ้าง นายจ้างจะสั่งการผ่านทางแอพพลิเคชั่นเทเลแกรม โดยจะไม่มีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง
ทั้งนี้คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ กก.ดส.บช.น. และ ปปส.กทม. ร่วมกันสืบสวนจับกุมผู้ต้องหา 4 คน เป็นชาวไทย 3 คน และชาวสิงคโปร์ 1 คน พร้อมของกลางหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของเอโทมิเดตจำนวนมาก และจากการสืบสวนขยายผลทราบว่า กลุ่มผู้ต้องหารับยาเสพติดมาจาก นายฟิว จึงได้เฝ้าสืบสวนติดตามจนกระทั่งทราบความเคลื่อนไหวและที่พักอาศัยจนนำมาสู่การตรวจค้นและจับกุมได้ในครั้งนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เอโทมิเดท) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และ ร่วมกันจำหน่าย โดยช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเอาเสีย รับจำนำหรือรับไว้ประการใดซึ่งของตนพึ่งรู้ว่าเป็นของอันเนี่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 แห่งพระพระราชบัญญัติศุลการกร พ.ศ.2560