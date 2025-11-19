รวบหนุ่มจีนคาบ้านหรูเอี่ยวแก๊งคอลฯ ลวงยายวัย 80 สูญเงิน-ทอง มูลค่ากว่า 3 ล้าน

ตร.ขยายผลรวบหนุ่มชาวจีนคาบ้านพักหรู ย่านลาดกระบัง หลังมีส่วนเกี่ยวข้องแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงยายวัย 80 ปี สูญเงิน-ทอง มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ยึดยาเสพติด-ทรัพย์สินรวม 5 ล้านบาท
วันนี้ (19 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6. สั่งการให้ ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 และ ตำรวจ บก.น.4 และตำรวจ สน.วังทองหลาง ร่วมกับ กก.สืบสวน บก. ตม.1 นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยลาดกระบัง 1/7 แขวง-เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จับกุม นายไซ่ ชุนหมิง สัญชาติจีน อายุ 42 ปี แสดงตนเป็นเจ้าบ้าน ซึ่งตรงกันกับบุคคลตามหมายจับ สน.วังทองหลาง ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมฯ และสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
สืบเนื่องจาก มีหญิงชรา อายุ 80 ปี แจ้งความเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกมูลค่าความเสียหายเป็นเงินสดทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านบาท และทองคำน้ำหนักประมาณ 10 บาท ตำรวจร่วมกันสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดจนสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติจีนได้ 1 ราย พร้อมยึดเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท และสามารถนำเงินมาคืนผู้เสียหายได้ในเวลาต่อมา และตำรวจยังคงสืบสวนขยายผลหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมตัวนายไซ่ ชุนหมิง ในครั้งนี้ได้
จากการตรวจค้นบ้านนายไซ่ พบของกลางที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดคีตามีนชนิดเกล็ดใสทั้งหมด 10 รายการ และได้ตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกหลายรายการ มูลค่าประมาณ 5,000,000 บาท
จากการสอบถาม นายไซ่ ให้การรับสารภาพว่า ของกลางตามรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นของตนเองจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดส่งพนักงานสอบสวน สน.ลาดกระบัง
ส่วนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและสมคบฟอกเงิน พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ได้แยกดำเนินการ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิดำเนินการตามฏหมายต่อไป