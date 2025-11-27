ผบ.ตร. สั่งการด่วน ตั้งศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล หลังน้ำท่วมหาดใหญ่พบศพจำนวนมาก ระดมแพทย์นิติเวช-รถห้องเย็นลงพื้นที่

ผบ.ตร. สั่งการด่วน ตั้งศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล หลังน้ำท่วมหาดใหญ่พบศพจำนวนมาก ระดมแพทย์นิติเวช-รถห้องเย็น ลงพื้นที่เร่งยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตกว่า 20 ราย
วันนี้ (27 พ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการด่วนตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. กำกับดูแลการปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ พร้อมสั่งการด่วนให้โรงพยาบาลตำรวจจัดทีมบุคลากรจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สนับสนุนทีมแพทย์และเครื่องมือ พร้อมรถห้องเย็น พร้อมด้วยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) ให้จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปในพื้นที่ เพื่อร่วมดำเนินการกับทีมนิติเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นการด่วน หลังได้รับรายงานพบมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และในจำนวนนี้มีกว่า 20 ราย ที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ต้องใช้วิธีพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
นอกจากนี้ ผบ.ตร. สั่งการให้พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (ผบช.ภ.9) เร่งทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติถึงขั้นตอนวิธีการบริหาร โดยจากนี้ให้เร่งค้นหา ช่วยเหลือ รับแจ้ง และบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งตั้งแต่การพบศพในจุดที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตาม ให้ประสานกับทางมูลนิธิต่าง ๆ ในการเก็บและนำศพมาไว้สถานที่ที่กำหนด เพื่อให้เป็นสถานที่ศูนย์รวมในการเก็บรักษาศพ โดยไม่ต้องให้รอชันสูตรในที่เกิดเหตุ และวางระบบบริหารจัดการศพ ณ สถานที่เก็บรักษาศพ ด้วยการจัดรถแช่เย็นหรือห้องเย็นเคลื่อนที่มาเก็บรักษาศพ โดยมอบหมายให้ รอง ผบช.ภ.9 เป็น ผบ.เหตุการณ์ กำกับดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารเรื่องการรับศพ เก็บศพ ชันสูตรศพ การตรวจ DNA จากญาติ และศพ รวมถึงการตรวจเอกลักษณ์บุคคลพิสูจน์ศพ โดยเร่งรัดตรวจพิสูจน์เพื่อจะได้คืนศพให้กับญาติรับไปดำเนินการตามประเพณีโดยเร็วที่สุด