ทหารโต้ข่าวปลอมกำลังพลถูกยิงขณะช่วยน้ำท่วม ฮึ่ม! คนยิงปืนฝ่าประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เล็งใช้มาตรการเด็ดขาด

มทภ.4 ยัน ทหารไม่ได้ถูกยิงดับ ขณะช่วยน้ำท่วม เป็นการยิงขู่ของชาวบ้านในพื้นที่ เรียกอาสาสมัคร-จิตอาสา พบ ศป.กฉ.ส่วนหน้า นำเข้าพื้นที่ ประสานผู้นำชุมชน-ผบ.หน่วย พร้อมถกแก้ปัญหาอาวุธปืนในครอบครอง ช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.68 พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันว่า ทหารที่ลงไปช่วยน้ําท่วมที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ไม่ได้ถูกยิงเสียชีวิต แต่เป็นในส่วนของภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือน้ําท่วมและมีประชาชนในพื้นที่ยิงข่มขู่ ซึ่งขณะนี้กําลังแก้ไขปัญหา
โดยให้ส่วนต่างๆ ที่เข้ามาช่วยน้ําท่วมในพื้นที่มารายงานตัวศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ส่วนหน้า หรือ ศป.กฉ.ส่วนหน้า กองบิน 56 จ.สงขลา เพื่อพาเข้าพื้นที่ พร้อมประสานงานกับผู้แทนชุมชน รวมถึง ผบ.หน่วยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่วนประชาชนที่มีอาวุธปืนในขณะที่มีการประกาศ พ.ร.กฉุกเฉิน ในพื้นที่จะมีการหามาตรการดําเนินการในที่ประชุมต่อไป