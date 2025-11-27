กรมอุตุฯ รายงาน ศป.กฉ.ปริมาณฝนตกภาคใต้ลดลงแล้ว

ตัวแทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานที่ประชุม ศป.กฉ.ปริมาณฝนภาคใต้ลดลงแล้ว จังหวัดชายแดนวันนี้ยังตกบ้างเล็กน้อย ส่วนพรุ่งนี้ยังมีฝนไม่มาก
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) เป็นประธานการประชุม ศป.กฉ. ครั้งที่ 2/2568 โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยช่วงหนึ่งตัวแทนกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์สภาพอากาศสภาพอากาศวันนี้ (27 พ.ย.) ต่อที่ประชุม ว่า วันนี้ฝนลดลงตามลำดับ ซึ่งเมื่อวันที่ 26 พ.ย.มีฝนตกหนักบางพื้นที่สูงสุด 60 มิลลิเมตร ที่ จ.ยะลา ส่วนเช้าวันนี้ มีฝนตกบ้างเล็กน้อย แต่ไม่หนักเท่าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. โดยคาดการณ์ 3 วันหลังจากนี้ ปริมาณฝนลดลง ย้ำว่า สถานการณ์ฝนที่ จ.สงขลา คลี่คลายแล้ว
วันนี้มีเมฆฝนบ้าง แต่ไม่มีฝนตก ขณะที่ นายภราดร ได้สอบถามตัวแทนกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า 3 จังหวัดชายแดนใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่หรือไม่ ซึ่งตัวแทนกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า วันนี้อาจจะมีฝน แต่อยู่ในเกณฑ์ 20-50 มิลลิเมตร ส่วนวันที่ 28 พ.ย.ยังมีฝนแต่ไม่มาก