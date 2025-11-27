“อนุทิน” ประชุมหามาตรการเยียวยา-ฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้ พักชำระหนี้-จัดสินเชื่อดอกเบี้ย 0%

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมเร่งหามาตรการเยียวยา-ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยใต้ พักชำระหนี้ จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ลั่นทุกวิธีมีความหมายต้องให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด
วันนี้ (27 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมบูรณาการการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่กระทรวงการคลัง โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายภราดร ปริศนานันกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดประชุมว่า ขอบคุณกระทรวงการคลังในการเป็นเจ้าภาพร่วมประชุมหารือมาตรการให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตนและคณะ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่ได้พบกับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวมีบริเวณกว้างมากครอบคลุมในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตที่สุด ซึ่งในพื้นที่นั้นถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาในช่วงฟื้นฟู รวมถึงการหาวิธีช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย ให้กลับคืนมาสู่สภาวะปกติดีที่สุด
สำหรับตนได้ลงพื้นที่และมอบข้อสั่งการอย่างชัดเจนว่าความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสุดและความเป็นอยู่ ขณะนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การบูรณาการข้อสั่งการต่างๆ และความร่วมมือ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณกระทรวงการคลัง ที่ได้ยกเว้นกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่ ได้ดำเนินการหามาตรการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งขอให้ นายเอกนิติ หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดีอีเอส สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งบูรณาการยกระดับประสิทธิภาพการแก้ไขวิกฤตอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ตลอดจนเขตจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เพราะเราจะรอช้าไม่ได้ ทุกวินาที มีความหมายกับพี่น้องประชาชนตรงนั้น
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การประชุมวันนี้ เพื่อเตรียมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาดำรงชีวิต ฟื้นฟูสภาพได้เร็วที่สุด เราตั้งกรอบไว้ว่าเป็นกรอบการบูรณาการ การช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูซึ่งรัฐบาลได้เชื่อมโยงเครือข่ายทรัพยากรและการสื่อสารให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือต่างๆ และติดต่อสื่อสารโดยตรงกับส่วนหน้า ที่อยู่อำเภอหาดใหญ่สงขลา
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้จะขอให้ที่ประชุม โดยการชี้แนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หามาตรการระยะสั้นเครื่องดื่ม ยา อย่างทั่วถึง ช่วยเยียวยาระยะกลาง เพิ่มรายได้ลดระดับ ลดภาระเปิดมาตรการพักชำระหนี้ ดอกเบี้ย 0% และมาตรการทางพาณิชย์ ต้องหาสินค้าราคาต่ำกว่าทุน โดยการซัพพอร์ตของภาครัฐลงไปให้พี่น้องประชาชน นอกเหนือจากการได้รับบริการ วัสดุสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆไปสู่ภาคเอกชน
ส่วนภาวะการฟื้นฟู ซึ่งความเสียหายเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ เชื่อว่า ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจส่วนใหญ่คงมีประกันภัยในทรัพย์สินของพวกเขา สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นทันที คือต้องเร่งประสานงานให้กับบริษัทผู้รับประกันได้ดำเนินการจ่ายค่าประกันให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งการจัดหาสินเชื่อต่างๆให้พวกเขาด้วยดอกเบี้ยที่เป็น 0% เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ร้านค้า และความเสียหายอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์ซึ่งเราจะต้องเร่งทำการสำรวจ โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการสำรวจที่จะต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกัน นี่คือกรอบที่ขอมอบให้ที่ประชุม ได้ทำการหาหนทางและพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เกิดการดำเนินการโดยเร็วที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับจากการลงพื้นที่น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถึงกรุงเทพฯช่าวงกลางดึกคืน (26 พ.ย.) เพื่อมาร่วมประชุมดังกล่าวโดยมีรายงานว่าช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีอาจจะเดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอีกครั้ง