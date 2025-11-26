“ไอติม” ชี้รัฐบาลไร้เอกภาพ ขาดฐานข้อมูลกลางทำชาวบ้านติดน้ำท่วมนับหมื่น จี้นายกฯ บัญชาการเองอย่าปล่อยหน่วยงานสับสน

“ไอติม” ชี้รัฐบาลทำงานยังไร้เอกภาพ ขาดฐานข้อมูลกลางทำชาวบ้านติดค้างนับหมื่น จี้นายกฯ ต้องนำบัญชาการเอง ไม่ใช่ปล่อยให้หน่วยงานสับสน แนะ กต.ต้องยกหูขอความช่วยเหลือนานาชาติทันที ไม่เช่นนั้นชีวิตประชาชนเสี่ยงมากขึ้นทุกชั่วโมง
วันที่ 26 พ.ย.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) แถลงข้อเสนอเร่งด่วนถึงรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระบุว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดลงพื้นที่ในวันนี้ และเชื่อว่ารัฐบาลต้องใช้อำนาจและงบประมาณที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องชีวิตประชาชนให้ได้มากที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตรุนแรง มีประชาชนติดอยู่ในพื้นที่หลายหมื่นคน แต่สามารถอพยพออกมาได้เพียงหลักพัน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยมาก พร้อมย้ำว่าทุกวินาทีมีความหมาย
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ข้อเสนอเร่งด่วน 4 ข้อที่ต้องทำทันที ได้แก่
1. การบูรณาการทุกหน่วยงาน และจัดทำฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้รู้จำนวนผู้ร้องขอความช่วยเหลือ พิกัด ความเร่งด่วน และสถานะของทีมลงพื้นที่ พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมา พรรคประชาชนและกองทัพบกได้ร่วมสนับสนุนการใช้แพลตฟอร์มจิตอาสา แคร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลประชาชน และรัฐบาลต้องตัดสินใจทันทีว่าจะใช้ฐานข้อมูลใดเป็นศูนย์กลาง
2. การอพยพคนออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยต้องระดมเรือ ยานพาหนะ และกำลังคนจากต้นทางถึงปลายทาง พร้อมเพิ่มจำนวนศูนย์พักพิง เพราะหลายพื้นที่เริ่มรองรับได้เต็มขีดจำกัดและมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ รวมถึงเส้นทางจากจุดปลอดภัยไปยังศูนย์พักพิงยังมีอุปสรรคจำนวนมาก
3. ส่งอาหารและน้ำให้ผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุด แม้บางคนยังอพยพไม่ได้ โดยต้องใช้ทั้งเรือ เฮลิคอปเตอร์ และโดรน ส่งต่อสิ่งของยังชีพไปถึงบ้านประชาชนให้ได้มากที่สุด เพราะหลายคนติดอยู่ในบ้านหลายวันแล้ว ไม่มีน้ำและอาหารเพียงพอ
4. รัฐบาลควรประสานทรัพยากรจากต่างประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ ที่อาจมีประชาชนของตนติดอยู่ในพื้นที่ พร้อมแนะให้กระทรวงการต่างประเทศ ยกหูทันที เพื่อเปิดทางให้นำกำลัง อุปกรณ์ และการสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือโดยเร็ว พร้อมให้ประสาน Starlink เพื่อสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อใช้ฐานข้อมูลกลางได้มีประสิทธิภาพ
นายพริษฐ์ ระบุว่า นอกจากข้อมูลผู้ร้องขอความช่วยเหลือแล้ว ฐานข้อมูลกลางต้องรวมถึง ข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มน้ำท่วม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผนแบ่งโซน และกำหนดความเร่งด่วนในการช่วยเหลือแต่ละพื้นที่ พร้อมย้ำว่าสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันได้ ไม่เฉพาะหาดใหญ่
เมื่อถูกถามว่ารัฐบาลต้องตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจนหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า งานใหญ่ขนาดนี้ต้องมี หัวโต๊ะที่ชัดเจน และมองว่านายกรัฐมนตรีต้องมีบทบาทหลักในการนำการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันชีวิตคนไทยจำนวนมากที่กำลังเผชิญความเสี่ยง
ส่วนกรณีที่มีการโยงเรื่องความช่วยเหลือภาครัฐกับการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทย นายพริษฐ์ ย้ำว่า ตอนนี้ต้องใช้ทุกช่องทางของสื่อเพื่อผลักดันข้อเสนอที่ช่วยชีวิตประชาชนก่อน การตรวจสอบมีได้และต้องมี แต่ต้องทำหลังผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปแล้ว
ส่วนปัญหาที่มีการตัดไฟในหลายพื้นที่ทำให้ไม่ทราบพิกัดผู้ประสบภัยนั้น นายพริษฐ์กล่าวว่าขณะนี้แม้ข้อมูลจะไม่สมบูรณ์ แต่จำเป็นต้องรวบรวมทุกช่องทาง ทั้งจากญาติที่โพสต์ในโซเชียลและข้อมูลจากอาสาสมัคร เพื่อนำมาวางแผนการอพยพให้เร็วที่สุด แม้ข้อมูลไม่ครบ ก็ต้องลงมือช่วยทันที