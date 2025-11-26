“เหรียญเจริญพรบน” รุ่นแรก หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม พุทธศิลป์งดงาม–พิธีใหญ่ 6 ธ.ค. 68 รายได้สมทบทุนสร้างหลวงพ่อชนะมารองค์ใหญ่

วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ร่วมกับทีมงาน 9 เจริญพร ไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัด เตรียมจัดสร้าง “เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ รุ่นแรก” หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก โดยออกแบบด้วยงานพุทธศิลป์ที่งดงาม สมจริง และมีความประณีตสูง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและบูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
การจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ กำหนดเริ่มต้นด้วย กาาพิธีพลีมวลสาร ในวัน อังคารที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ วัดสายไหม จ.ปทุมธานี โดยจะมีการนำวัตถุมงคลและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มาประกอบพิธีตามโบราณพิธีกรรม เพื่อความเข้มขลังและเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจัดสร้าง
จากนั้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ทางวัดจะเปิดให้ศรัทธาประชาชน ลงชื่อจองเหรียญเจริญพรบน ที่ตู้วัตถุมงคลภายในวัด โดยยึดหลัก “สร้างตามจำนวนยอดจอง” หรือจำนวนในใบรายการ หากรายการใดเต็ม จะปิดรับจองทันทีเพื่อควบคุมจำนวนการผลิตและความสมบูรณ์ของพิธีกรรมวัดสายไหมกำหนดจัด
โดยมีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก ในวัน เสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งทางท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กทม.ท่านเมตตาจุดเทียนชัยมงคล และพุทธาภิเษก
สำหรับรายชื่อพระเกจิอาจารย์ผู้ร่วมอธิษฐานจิตและทำพุทธาภิเษก เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม อาทิ
1.พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดประยูรธรรมมาราม
2.พระราชสิริวัชรรังษี (เจ้าคุณชำนาญ) รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดชินวรารามวรวิหาร จ. ปทุมธานี
3. พระราชวชิรโกศล (เจ้าคุณภา) เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม.
4.พระครูโสภณภัทรเวทย์ ดร.(หลวงพ่ออ๊อด) เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสายไหม จ.ปทุมธานี
5.พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์(แคแถว) จ.นครปฐม
6.พระครูสุนทรธนาคม (พระอาจารย์ดำ) วัดศรีสินมา จ.สมุทรสาคร
7.พระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) รองเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี วัดป้อมรามัญ
8.พระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย)รองเจ้าคณะอำเภอภาชี วัดหัวคุ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา เมตตาอธิฐานจิตพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
อาจารย์บุญเทียม ซิวใจเอื้อ (พ่อเทียม) ฆารวาสขมังเวทย์ แห่งวัดศาลาครืน และอาจารย์เจริญ สุขแสงจันทร์ ( พ่อเจริญ) ฆารวาสขมังเวทย์ แห่งบ้านใหญ่สุขแสงจันทร์ ศิษย์สายโลหิตในบรมครูปู่บุญรอด สุขแสงจันทร์ 1 ใน 4 ฆารวาสจองขมังเวทย์ยุคปี พ.ศ.2500 และปู่จำลอง สุขแสงจันทร์ ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์สายฆารวาสของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออ๊อด ร่วมนั่งอธิษฐานจิต
สำหรับผู้ร่วมงานสามารถ รับวัตถุมงคลได้ภายในงาน พร้อมรับวัตถุมงคลที่ระลึกจากทางวัดวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างครั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสร้างเหรียญ จะนำไปสมทบทุนในการสร้าง พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ (หลวงพ่อชนะมาร) องค์ใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทางวัดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
พระครูโสภณภัทรเวทย์ ดร. หรือ พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก ที่ชาวบ้านรู้จักในนาม “หลวงพ่ออ๊อด” ปัจจุบันอายุ 66 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสายไหม และ เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เป็นพระเกจิชื่อดังที่ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้าน “ตะกรุด” ที่ประชาชนกล่าวขานถึงประสบการณ์ด้านแคล้วคลาดและคงกระพัน
หลวงพ่ออ๊อดได้รับการถ่ายทอดวิชาทำตะกรุดจาก พ่อรอด สุขแสงจันทร์ ฆราวาสผู้มีความชำนาญด้านวิชาอาคมซึ่งมีชื่อเสียงในอดีต หลังร่ำเรียนจนเชี่ยวชาญ ท่านได้อุปสมบทและจำพรรษา ณ วัดสายไหมเป็นเวลากว่า 25 ปี พร้อมจัดสร้างและปลุกเสกตะกรุดแจกจ่ายประชาชนจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ
นอกจากด้านวิชาแล้ว หลวงพ่ออ๊อดยังเป็นพระนักปฏิบัติและนักพัฒนาที่มีผลงานด้านการสร้างถาวรวัตถุตามวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างอุโบสถวัดโพธิ์เลียบ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น , การสร้างถาวรวัตถุในวัดลาว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช , การสร้างอาคารวัดสวนหลวง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ รวมถึงการริเริ่มสร้าง วัดสายไหม (แห่งที่ 2) ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ขยายตัว
การจัดสร้าง “เหรียญเจริญพรบน” รุ่นแรกครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการผลิตวัตถุมงคลเชิงศิลป์ หากยังสะท้อนความตั้งใจของวัดสายไหมและหลวงพ่ออ๊อด ในการสืบสานพระพุทธศาสนาและงานพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง