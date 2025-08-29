รวบโจรขโมยทองกว่า 100 บาทและเงินสดจากกุฏิเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ขณะเตรียมหนีไปเขมร

ศูนย์ข่าวศรีราชา – รวบสาวสองย่องขโมยทองคำกว่า 100 บาทและเงินสดที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม 28 พระองค์จากกุฏิเจ้าอาวาสวัดนามะตูม จ.ชลบุรี ตร.พนัสนิคม ตามจับได้ที่สุรินทร์ ขณะเตรียมหนีไปเขมร เชื่อเกลือเป็นหนอน
จากกรณีที่มีคนร้ายก่อเหตุงัดประตูกุฏิเจ้าอาวาสวัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เข้าไปขโมยทองคำและเงินสดกว่าล้านบาทหลบหนี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2568 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 29 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนัสนิคม ได้แกะรอยติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ที่ จ.สุรินทร์ หลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดฯ ที่สามารถจับภาพขณะผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสาวประเภทสองลักษณะตัดผมสั้นเดินย่องเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสฯ ฉกทั้งทองคำและเงินสดหลบหนี ซึ่งในเบื้องต้นก่อเหตุอ้างว่าได้นำทองกว่า 100 บาท ไปขายแล้วบางส่วน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำตัวกลับมาสอบสวนและดำเนินคดีต่อที่ สภ.พนัสนิคม
และเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังวัดนามะตูม ก็ได้พบกับ นางชนิษฐา วรรณวิสิทธิ 65 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิก อบต.นามะตูม ที่บอกว่าตนเองได้เข้ามาช่วยงานภายในวัดมานานหลายปี จนทราบดีว่า พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ หรือหลวงพ่อขวัญชัย ธมมวโร เป็นพระนักปฏิบัติและพัฒนา และยังช่วยเหลือเด็กยากไร้ประจำ
ส่วนข่าวที่ออกมาว่า ทองคำที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเพื่อใช้ในงานเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม จำนวน 28 พระองค์ที่เพิ่งหล่อไปเพียง 1 พระองค์ เหลืออีก 27 พระองค์ที่ รวมทั้งเงินสดที่เก็บไว้จ่ายเป็นค่าช่างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็รู้สึกเสียใจ
“ หลายคนสงสัยว่าทำไมพระถึงมีทองและเงินสดเก็บไว้ ก็อยากจะอธิบายให้ทราบว่าเป็นภารกิจเรื่องการหล่อสมเด็จองค์ปฐม จำนวน 28 พระองค์ยังไม่เสร็จ และท่านพระอาจารย์ก็ไม่คิดว่าจะมาถูกขโมยแบบนี้ จึงอยากให้สังคมเข้าใจและอยากให้มาดูที่วัดว่ายังมีการบูรณะ และสร้างศาลาและเจดีย์ใหม่อีก” นางชนิษฐา กล่าว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนัสนิคม อยู่ระหว่างการนำตัวผู้ก่อเหตุกลับมาดำเนินคดีในพื้นที่ และคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากเกลือเป็นหนอน และน่าจะมีคนในเป็นผู้ชี้เป้ากุฏิเจ้าอาวาส ซึ่งเก็บของค่าเก็บอยุ่ในช่วงที่มีการจัดงานสร้างพระ
ซึ่งขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม พบว่าผู้ก่อเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์เตรียมหลบหนีจาก จ. สุรินทร์ ไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ