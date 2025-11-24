"ทนายบอสพอล" ยัน "บอสกันต์-เมีย" ไม่เคยโอนเงินติดสินบนล็อกคิวเข้าเยี่ยม "คุกวีไอพี"

MGR Online - "ทนายบอสพอล" แจงคุยกับทนาย "บอสกันต์" แล้ว ยืนยันไม่เคยโอนเงินค่าเข้าเยี่ยมในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เตรียมพิจารณาเอาผิดเพจ ทำให้เสียหาย
วันนี้ (24 พ.ย.) เวลา 11.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของนายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ "บอสพอล" ผู้ต้องหาคดีบริษัทดิไอคอนฯ เปิดเผยกรณีเพจดังออกมาโพสต์รูปภาพสลิปโอนเงิน 40,000 บาท พร้อมระบุข้อความว่า "เมียของบอส ก.ไก่ อดีตพิธีกร คดีดิไอคอน ยังต้องจ่าย 4 หมื่น ล็อคคิวตีเยี่ยมวันอาทิตย์" ว่า ตนได้โทรศัพท์คุยกับทนายความของนายกันต์ กันตถาวร และยังได้โทรศัพท์หาภรรยาของนายปีเตอร์ หนึ่งในผู้ต้องหาคดี ดิไอคอนกรุ๊ปฯ ซึ่งภรรยาของนายปีเตอร์รู้จักกับ น.ส.อัยดา กันตถาวร หรือพลอย ภรรยาของนายกันต์ ยืนยันว่าสลิปโอนเงินไม่ใช่ของภรรยานายกันต์
นายวิฑูรย์ เผยว่า กรณีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าบอสกันต์ เดินอู๋อี๋กับหญิงสาวที่แดน 1 ไม่น่าเป็นแบบนั้น เพราะเรือนจำฯ จะให้ผู้ต้องขังเข้าโรงนอนตั้งแต่ 3 โมงเป็นต้นไปและไม่ได้ออกไปไหนอีก ส่วนห้องน้ำอยู่ในโรงนอนอยู่แล้ว นอกจากนี้ ในส่วนสลิปโอนเงินภรรยานายกันต์ยืนยันว่าไม่ใช่ของตนเอง เพราะผู้ต้องหาคดีดิไอคอนกรุ๊ปไม่มีเงินว่าจ้างหรือติดสินบนใคร เพราะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไปหมดแล้ว คงไม่มีเงินให้ใครดูแลในเรือนจำ
"ตอนนี้ข่าวที่ออกไปทำให้เสียหายหนักมากเพราะนายกันต์ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่ได้ให้ใครเข้าเยี่ยมวันอาทิตย์ เพราะหากเป็นแบบนั้นจริงทนายความก็ต้องรู้ คงไม่มีใครปิดบังข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ส่วนข่าวที่ลงในเพจดังกับความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น ทั้งสลิปเงิน การเข้าเยี่ยมวันอาทิตย์ รวมถึงประเด็นห้องเชือด"
นายวิฑูรย์ เผยอีกว่า ตนมองว่าข่าวที่ออกไปอาจต้องการเบี่ยงประเด็น เพราะข่าวผู้ต้องขังชาวจีนได้รับอภิสิทธิ์พิเศษตามหน้าสื่อเยอะมาก ก็อาจอยากเอากรณีของนายกันต์มากลบกระแสเรื่องนี้ และยืนยันว่าบรรดาบอสดิไอคอนไม่ได้รับอภิสิทธิ์พิเศษเหล่านี้ โดยปกติเรือนจำจะเปิดให้เยี่ยมในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับนักโทษคดียาเสพติด ส่วนวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ จะเป็นการเยี่ยมญาติคดีปกติ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ตนจะต้องคุยกับภรรยาและทนายความของนายกันต์ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรกับเพจที่ลงข่าวแบบนี้เพราะทำให้นายกันต์และเรือนจำฯ เสียหาย
เมื่อถามว่าทนายความในฐานะที่เข้าออกเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องวีไอพีหรือไม่ ทนายวิฑูรย์ บอกว่า คนที่อยู่ข้างในไม่เคยเล่าให้ตนเองฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้น ส่วนที่คุยกับนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช หรือจ๊อบ ก็บอกว่าพอได้ยินข่าวและเพิ่งรู้ ซึ่งนายสามารถอยู่แดน 1 กับนายกันต์ ส่วนบอสพอลอยู่แดน 4
เมื่อถามว่าส่วนข้างในมีการเปิดเพลงจีนหรือไม่นั้น ทนายวิฑูรย์ เผยว่า ประเด็นนี้ตนเองไม่ทราบ บอสพอลไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ซึ่งผู้ต้องขังชาวจีนอยู่ที่แดน 3 บรรดาบอสดิไอคอนไม่ได้อยู่แดนเดียวกับผู้ต้องขังชาวจีนจึงไม่ทราบและไม่มีใครเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ส่วนใหญ่หลักๆ คุยกันเรื่องงานและเรื่องความเป็นอยู่
ทนายวิฑูรย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนการยื่นขอประกันตัวชั่วคราวบอสดิไอคอนที่ศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวทำให้ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ พอเป็นแบบนี้ผู้ต้องขังที่มีเงินและไม่ถูก ปปง.อายัดทรัพย์ก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองอยู่สบายและไม่ลำบากเพราะไม่มีทางเลือกอื่น ซึ่งน่าเห็นใจ ส่วนผู้ต้องขังที่ไม่มีเงินก็อยู่อย่างลำบาก ทำให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ อย่างที่เป็นข่าว ส่วนตนเองไม่เคยมีนายหน้าหรือใครติดต่อพูดคุยเรื่องนี้
"ผมรู้สึกโล่งใจที่บอสพอลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับกลุ่มคนจีนและไม่ได้อยู่ในห้องเชือดด้วย หากบอสพอลอยู่ในห้องเชือดด้วย ผมเองคงเครียดมากกว่าเดิมเพราะแค่เรื่องคดีก็เครียดอยู่แล้ว"