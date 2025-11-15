ทำเนียบฟิลิปปินส์ปัดข้อกล่าวหาแทรกงบ 1 แสนล้านเปโซ ชี้เป็นเพียงคำอ้างไร้หลักฐานของอดีต สส.

กรุงมะนิลา – ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกโรงโต้ทันที หลัง Zaldy Co อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค Ako Bicol ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า มีผู้สั่งการให้เขาแทรกงบประมาณกว่า 1 แสนล้านเปโซในร่างงบปี 2025 ของกระทรวงโยธาธิการและทางหลวง (DPWH) พร้อมโยงประเด็นไปยังผู้นำประเทศและอดีตประธานสภาฯ
รัฐบาลย้ำเป็น “ข่าวลือ” ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
โฆษกทำเนียบฟิลิปปินส์ระบุว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็น “เพียงคำบอกเล่า” ที่ไม่ปรากฏหลักฐานสนับสนุน และเป็นการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากกระบวนการทำงบประมาณจริง พร้อมย้ำว่า ประธานาธิบดี Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ถูกกล่าวอ้าง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า หากมีภัยคุกคามหรือแรงกดดันใด ๆ ตามที่ Co อ้าง ควรนำเสนอหลักฐานต่อหน่วยงานยุติธรรม ไม่ใช่แถลงผ่านสื่อเพียงอย่างเดียว
ข้อกล่าวหาจากฝ่ายอดีต ส.ส.
Zaldy Co ให้สัมภาษณ์ว่า เขาเคยได้รับคำสั่งให้แทรกงบประมาณวงเงินสูงถึง 100,000 ล้านเปโซ แต่สุดท้ายถูกปรับลดลงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากอาจทำให้ DPWH มียอดงบสูงกว่า กระทรวงศึกษาธิการ (DepEd) ซึ่งอาจขัดรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ Co ยังกล่าวหาว่ามีความพยายามใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อกดดันไม่ให้เขาเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ทำเนียบสวนกลับ มองเป็นความพยายามเบี่ยงประเด็น
ด้านทำเนียบฟิลิปปินส์มองว่า ข้อกล่าวหานี้อาจเป็นความพยายามของอดีต ส.ส. ในการเบี่ยงเบนความสนใจจากการสอบสวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานบางรายการ โดยย้ำว่า กระบวนการแทรกงบประมาณไม่ควรเกิดขึ้นในขั้นประชุมร่วมของสองสภาตามที่ Co ระบุ
รัฐบาลยังท้าให้อดีต ส.ส. กลับประเทศและลงนามให้ถ้อยคำ “ภายใต้คำสัตย์” ต่ออัยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากต้องการให้ข้อกล่าวหาน่าเชื่อถือมากขึ้น
จับตาความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
กรณีนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในฟิลิปปินส์ หลังมีการกล่าวพาดพิงถึงการใช้อำนาจรัฐและการจัดสรรงบขนาดใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์รัฐบาล Marcos Jr. ในระยะต่อไป ขณะที่ฝ่ายทำเนียบยืนยันว่า พร้อมเปิดเผยข้อมูลขั้นตอนงบประมาณเพื่อความโปร่งใส