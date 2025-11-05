”โรม“ ยัน ปชน.ไม่เคยสั่งนำเงินผู้ช่วย สส.จ่ายค่าสมาชิกพรรค โบ้ย "ไผ่" ดิสเครดิตเบี่ยงเบนประเด็นสแกมเมอร์

”โรม“ ยัน พรรคประชาชนมีขั้นตอนสมัครสมาชิกที่เข้ม มาตรฐานสูง ย้อนถามการสมัครสมาชิกพรรคกล้าธรรม มีหัวคะแนนไปเกณฑ์รายชื่อมาหรือไม่ ย้ำพรรคไม่เคยสั่งให้นำเงินผู้ช่วย สส.จ่ายค่าสมาชิกพรรค พร้อมดำเนินตาม กม.หากพบ มองเป็นการดิสเครดิตฝ่ายค้าน เบี่ยงประเด็นเรื่องสแกมเมอร์เ
วันที่ 5 พ.ย.นายรังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่นายไผ่ ลิกค์ สส. กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงการนำเงินของผู้ช่วย สส.มาจ่ายค่าสมาชิกพรรค ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลใหม่ แต่มีความพยายามโจมตีพรรคประชาชนจากเพจหนึ่ง โดยไม่ได้กังวลอะไร เพราะมีความพยายามในการดิสเครดิตการทำงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และยืนยันว่าการสมัครสมาชิกพรรคประชาชนมีขั้นตอน 4 ข้อ คือจะต้องถ่ายรูปพร้อมกับบัตรประชาชนลงสมัครระบบออนไลน์ และมีการยืนยันด้วยระบบ OTP จากนั้นจะมีการสุ่มตรวจ หากมีการร้องเรียนก็จะตรวจทุกคน โดยยอมรับว่าการสมัครสมาชิกพรรคที่ผ่านมามีปัญหาบ้าง แต่มีกระบวนการสำหรับการตรวจสอบ 1,400 ชื่อรอตรวจสอบ ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น และย้ำว่ากระบวนการสมัครสมาชิกพรรคประชาชนมีมาตรฐานที่สูง พร้อมย้อนให้ไปถามการสมัครสมาชิกพรรคกล้าธรรม ทำอย่างไร มีหัวคะแนน ไปเกณฑ์รายชื่อมาหรือไม่
ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่านำเงินเดือนผู้ช่วย สส.ไปจ่ายค่าสมาชิก นายรังสิมันต์ ยืนยันว่า ไม่สามารถทำได้และผิดกฎหมาย และพรรคประชาชนไม่เคยมีคำสั่ง หรือมีแนวนโยบายให้ทำเช่นนั้น และพร้อมที่จะเอาผิดหากพบกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
“ไม่ได้เป็นคำสั่งของพรรค สมมติหากเป็นการกระทำของบางคน ผมพร้อมดำเนินการตามกฏหมาย ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่จะตรวจสอบ และยืนยันว่าในส่วนของพรรคประชาชนมีคนพร้อมตรวจสอบเราเยอะ หน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆพร้อมตรวจสอบเรา ดังนั้นเราไม่มีความกังวลในเรื่องนี้“ นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ ตั้งข้อสังเกตว่า วันนี้มีความพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็น ทำให้เรื่องสแกมเมอร์เป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ทางการเมือง และยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้มีความโกรธเกลียด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการส่วนตัว และไม่เคยโกรธเกลียดนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส. สงขลา พรรคกล้ามธรรม หรือไม่ได้รู้จักนายเบน สมิธ หรือ นาย ยิม เลียกเป็นการส่วนตัว โดยชี้ว่าการดำเนินการของตนเองทำให้ได้รับภาระทั้งคดีความ หรือบางคนก็เป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และยืนยันว่าการทำทั้งหมดไม่ได้เงินอะไรเพิ่ม แต่ที่พยายามทำหน้าที่ตรงนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติ เมื่อมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องพยายามทำหน้าที่ให้ถึงที่สุด เพราะไม่รู้จะยืนอยู่จุดนี้ได้นานแค่ไหน และเน้นย้ำว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หรือ อริราชศัตรู ในราชอาณาจักรไทยที่ใหญ่ที่สุด คือสิ่งที่เรียกว่า ทุนสีเทา ที่กำลังจะยึดประเทศไทย หากไม่เข้าใจในเรื่องนี้และนำประเด็นยิบย่อยมาเบี่ยงประเด็น เป็นเรื่องการตีกันของคนไม่กี่คน มองว่าประเทศไทยเราจบ
”วันนี้เราต้องตระหนักว่าทุนสีเทากำลังยึดประเทศไทยทั่วทุกแห่ง ของภูมิภาคไม่ใช่แค่กรุงเทพ ในแต่ละจังหวัดจะเห็นร่องรอยของทุนสีเทาทั้งสิ้น“ นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ ชี้ว่านายไผ่ ลิกค์ ไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องการฟอกเงินและบัญชีม้า ซึ่งบัญชีม้าเป็นกรณีที่ให้บุคคลอื่นควบคุมบัญชีไม่ใช่เจ้าของบัญชี และการฟอกเงิน ต้องเริ่มที่เงินผิดกฎหมายไม่ใช่เงินถูกกฎหมาย ในพรรคประชาชนไม่เคยมีนโยบายให้ผู้ช่วย สส.นอนอยู่เฉยๆ นอนกระดิกเท้าหายใจไปวันๆ ทุกคนจะต้องทำงาน เพราะพรรคประชาชนเป็นพรรคที่มีทรัพยากรจำกัด ดังนั้นทุกคนต้องมีภารกิจมีงานที่ต้องทำ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอย