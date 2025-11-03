’ครูธัญ‘ชี้สื่อเบี่ยงประเด็น "ยาเสพติด" เป็น "ศีลธรรมทางเพศ" จี้หยุดใช้ภาษาลดทอนความเป็นมนุษย์

“สส.ธัญวัจน์“ จี้สื่อหยุดใช้ถ้อยคำเหยียดเพศ เบี่ยงประเด็น “ยาเสพติด” เป็น “ศีลธรรมทางเพศ” ชี้ภาษาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ทำลายศักดิ์ศรี สร้างอคติเรียกร้องรายงานข่าวอย่างมีจริยธรรมและเคารพความหลากหลาย
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แสดงความห่วงใยต่อทิศทางการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพศหลากหลาย กรณีข่าว “บุกทลายปาร์ตี้กลุ่มชายรักชาย LGBTQ+ มั่วสุมเสพยา คาโรงแรมหรูกลางกรุง” ซึ่งถูกเผยแพร่ในหลายสำนักข่าว ซึ่งพาดหัวที่มีคำอย่าง “มั่วสุม”, “มั่วสวาท”, “ปาร์ตี้เกย์” หรือ “สรวงสวรรค์เกย์”
นายธัญวัจน์ กล่าวว่าภาษาที่ไม่เพียงแต่ชี้นำความคิดผู้อ่าน หากแต่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อเน้นอัตลักษณ์ทางเพศก่อนเนื้อหาความผิดทางกฎหมายอย่าง “ยาเสพติด” ซึ่งเป็นประเด็นหลักของคดี
ทั้งนี้องค์กรบางกอกรเรนโบว์ (Bangkok Rainbow) ได้ออกถ้อยแถลงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เรียกร้องให้สื่อมวลชนและหน่วยงานรัฐพิจารณาการใช้ภาษาในข่าวดังกล่าว โดยชี้ว่าการรายงานลักษณะนี้เข้าข่าย “ลดทอนความเป็นมนุษย์” (Dehumanization), “ตีตราเหมารวม” (Stigmatization) และ “เร้าอารมณ์เกินจริง” (Sensationalism) ซึ่งล้วนขัดต่อจรรยาบรรณสื่อ และบ่อนทำลายความเข้าใจต่อกลุ่มเพศหลากหลาย พวกเขาย้ำว่าสื่อควรรายงานอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นสาระของปัญหาทางสังคม ไม่ใช่เพศวิถีของผู้คน
นายธัญวัจน์ระบุว่าการเลือก “กรอบข่าว” (framing) ที่เน้นเรื่องเพศ มากกว่าปัญหายาเสพติด ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเพศคือปัญหา ทั้งที่แท้จริงปัญหาอยู่ที่ ระบบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่บันเทิง การขาดระบบบำบัดที่ปลอดอคติ และการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม การนำเสนอแบบนี้ไม่เพียงกลบประเด็นนโยบายสาธารณะ แต่ยังตอกย้ำภาพจำทางเพศว่าความหลากหลายคือ “ความเสี่ยง” ซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติในสังคมและการออกนโยบายที่ขาดความเข้าใจในความจริงของมนุษย์
“เราควรตั้งคำถามกับระบบยาเสพติด ไม่ใช่เพศของผู้คน การรายงานข่าวลักษณะนี้ไม่เพียงสร้างอคติทางเพศวิถี แต่ยังเบี่ยงเบนประเด็นจากสาระสำคัญทางสังคม นั่นคือปัญหายาเสพติด ซึ่งควรถูกถอดบทเรียนในเชิงนโยบาย ไม่ใช่ตีความในเชิงศีลธรรมส่วนบุคคล สังคมจะเข้มแข็งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าพูดถึงโครงสร้างของปัญหาอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ทำให้ใครต้องสูญเสียศักดิ์ศรีของตนเอง”
นายธัญวัจน์ทิ้งท้ายว่า ภาษาที่สื่อเลือกใช้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำในข่าว แต่เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางความเข้าใจของสังคม การรายงานอย่างมีจริยธรรมคือรากฐานของสังคมประชาธิปไตยที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคน และหากเรายังยอมให้ความหลากหลายทางเพศถูกใช้เป็นเครื่องมือเรียกยอดวิว ปัญหายาเสพติดก็จะยังคงอยู่โดยไม่มีใครได้เรียนรู้อะไรเลย