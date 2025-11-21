ผบ.ตร.มอบ "รอง จตช." แจ้งเอาผิด "โจ๊ก" พูดให้ร้าย "สตช.เป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุด" ชี้กระทบภาพลักษณ์ร้ายแรง

ผบ.ตร. มอบอำนาจ "รอง จตช." แจ้งความเอาผิด "โจ๊ก" ฐานหมิ่นประมาทองค์กร หลังตรวจพบถ้อยคำระบุ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุด” ชี้ กระทบภาพลักษณ์ร้ายแรง
วันนี้ (21 พ.ย.) มีรายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ได้ทำบันทึกรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเสนอต่อ ผบ.ตร. โดยระบุถึงเหตุการณ์ในช่วงวันที่ 4-17 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์และคลิปวิดีโอของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จากการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียด พบถ้อยคำสำคัญที่เข้าข่ายพาดพิงรุนแรง โดยระบุว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุด” ซึ่งได้มีการเผยแพร่กระจายสู่สาธารณชนในวงกว้าง
รายงานระบุว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมาย การกล่าวหาองค์กรด้วยถ้อยคำดังกล่าว ถือเป็นการใส่ความที่เกินขอบเขตของการติชมหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตวิสัย แต่เป็นการมุ่งทำลายชื่อเสียง ลดทอนคุณค่า และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรงที่สุด ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังและขาดความศรัทธาต่อองค์กรในภาพรวม
ทั้งนี้ แม้จะมีการชี้แจงในภายหลังว่าถ้อยคำดังกล่าวไม่ได้หมายความเหมารวมถึงตำรวจทั้งแผ่นดิน แต่เจาะจงเพียงบางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในครั้งแรกที่ระบุชื่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์โดยรวมที่สำเร็จผลไปแล้ว การแก้ตัวภายหลังจึงไม่อาจลบล้างความผิดได้ และเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเป็นการปกป้องเกียรติยศและภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ จึงมีคำสั่งลงนามมอบอำนาจให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า ผบ.ตร. มอบหมายให้ตรวจสอบการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดก็ตามที่มีการกล่าวหาหรือพูดพาดพิงให้ร้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือมีพฤติกรรมหมิ่นเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย หากพบให้แจ้งความดำเนินคดี โดยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กับพวกแต่อย่างใด