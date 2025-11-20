ตร.ทางหลวงดักรวบ"เทพเจ้าเข้าทรง" ร่วมกับผัวรับจ้างขนยาไอซ์ 5 กิโลกรัม

ตำรวจทางหลวงดักรวบสองผัวเมีย รับจ้างขนยาไอซ์ 5 กิโลกรัม เผยฝ่ายหญิงแสร้งถูกเทพเจ้าเข้าทรง พูดจาไม่รู้เรื่อง
วันนี้ ( 20 พ.ย.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน สวญ.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. จับกุม นายสมยศ อายุ 67 ปี และ นางมาลี อายุ 63 ปี สองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำปาง ข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 “ ได้ที่ บริเวณลานจอดรถหลังโรงพยาบาลแม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจ สภ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้จับกุมผู้ต้องหาขบวนการลักลอบขนยาเสพติดโดยการแฝงตัวมากับผู้โดยสารรถประจำทางสายแม่สาย–กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดของกลาง ไอซ์น้ำหนัก 5 กิโลกรัม จากนั้นจึงเร่งขยายผลสืบสวนต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งทราบว่า ยาเสพติดล็อตดังกล่าว มีต้นทางมาจาก นายสมยศ และนางมาลี ผู้ต้องหาทั้งสองรายซึ่งเป็นสามีภรรยากัน จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ กำลังเดินทางไปทำธุระบริเวณโรงพยาบาลแม่สาย จึงเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
ทั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองอยู่นั้น นางมาลี หนึ่งในผู้ต้องหา เกิดอาการตัวสั่นพูดจาไม่รู้เรื่อง ก่อนที่ นายสมยศ ผู้ต้องหาอีกรายจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมว่า “เจ้าเข้า” เจ้าหน้าที่จึงได้พยายามพูดคุยกับนางมาลี เพื่อให้สงบสติอารมณ์ โดยทำทีพูดขอความร่วมมือเทพเจ้าที่อยู่ในร่างทรงของ นางมาลี ให้ออกจากร่างไปก่อน จนนางมาลี ยอมสงบสติอารมณ์ลง เจ้าหน้าที่จึงพาตัวไปสอบปากคำ
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองราย ให้การรับสารภาพ รวมถึงให้การซัดทอดว่าได้รับการว่าจ้างจาก นายเอก ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ให้นำยาเสพติดไปส่งมอบให้กับผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ที่จุดชมวิวดอยผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อลักลอบลำเลียงส่งลงพื้นที่ภาคใต้ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สบปราบ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป